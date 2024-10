Alanis Morissette domenica 22 giugno 2025 a Villa Manin

Con oltre 75 milioni di dischi venduti e 7 GRAMMY® Awards, Alanis Morissette è una delle più importanti cantanti rock pop di tutti i tempi e oggi, sulla scia del grande successo del “Triple Moon Tour” che ha conquistato il Nord America la scorsa estate, con oltre mezzo milione di biglietti venduti e spettacoli tutti sold-out, annuncia il tour mondiale che celebra il successo di Jagged Little Pill a 30 anni dalla sua uscita, ma anche la sua evoluzione musicale e personale, che negli anni l’ha portata costantemente a sperimentare e reinventarsi, rimanendo sempre fedele alla sua poetica viscerale e autentica.

In Italia ci sarà una unica e imperdibile data domenica 22 giugno a Villa Manin, Codroipo (UD), che sarà uno dei grandi eventi di “GO!2025&FRIENDS”, la rassegna che arricchisce la proposta culturale e musicale della Capitale europea della Cultura (Nova Gorica – Gorizia) in tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 9:00 di venerdì 25 ottobre su eilo.it, ticketone.it, ticketmaster.it, vivaticket.com ed eventim.si (i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 23 ottobre su www.priceless.com/music e a partire dalle ore 9:00 di giovedì 24 ottobre i biglietti saranno disponibili in prevendita anche per gli utenti iscritti a My Live Nation con registrazione gratuita su livenation.it).

Con una carriera che abbraccia oltre trent’anni, Alanis Morissette ha segnato una intera generazione in tutto il mondo con il suo stile inconfondibile e successi indimenticabili come “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “Thank U”. Il suo album Jagged Little Pill, capolavoro del rock anni ’90, che nel 2025 compie 30 anni dalla sua uscita, ha ridefinito il panorama musicale dell’epoca e continua a ispirare nuove generazioni di ascoltatori.

ALANIS MORISSETTE

Dal 1995 Alanis Morissette è una delle cantautrici-musiciste più influenti della musica contemporanea.

La sua musica e le sue performance profondamente espressive le sono valse un vasto consenso da parte della critica e sette Grammy Awards. L’album Jagged Little Pill del 1995 è stato un tour de force che ha cambiato il suono della musica pop in tutto il mondo. Ad esso sono seguiti altri nove album eclettici e acclamati. Ha contribuito musicalmente a produzioni teatrali e ha recitato sul grande e piccolo schermo. Al di fuori del mondo dello spettacolo, è un’accanita attivista e sostenitrice, che si concentra sull’emancipazione femminile e sull’integrità spirituale, psicologica e fisica.

Nel 2016, Alanis ha lanciato Conversation with Alanis Morissette, un podcast mensile che presenta conversazioni con una varietà di autorevoli leader di pensiero, autori, medici, educatori e terapeuti, che coprono una vasta gamma di argomenti psicosociali che vanno dalla spiritualità allo sviluppo all’arte. Nel 2019, JAGGED LITTLE PILL: THE MUSICAL ha debuttato a Broadway al Broadhurst Theatre di New York ed è stato successivamente candidato a quindici Tony Awards.

Nel 2020, Alanis ha pubblicato il suo nono album in studio, Such Pretty Forks In The Road, ricevendo critiche entusiastiche; è stato seguito da un album di meditazione intitolato The Storm Before The Calm nel 2022. Dopo la pandemia, Alanis ha fatto un trionfale ritorno sulle strade, con massicce tournée da tutto esaurito in America, Canada, Sud America e Asia. Il suo ultimo Triple Moon Tour, di 35 date, ha venduto oltre 600.000 biglietti nell’estate del 2024, entusiasmando il pubblico in sale affollatissime in tutto il Nord America. E ora il grande ritorno anche in Europa.

“GO!2025&FRIENDS”

DOMENICA 22 GIUGNO 2025 (inizio ore 21:00)

VILLA MANIN – CODROIPO (UD)

Prezzi dei biglietti:

Platinum € 100,00 + dp

Gold € 86,00 + dp

Silver € 78,00 + dp

Poltronissima € 65,00 + dp

Poltrona € 52,00 + dp

Posto in piedi € 50,00 + dp

Tribuna bassa € 69,00 + dp

Tribuna alta € 60,00 + dp

Biglietti in vendita dalle ore 9:00 di venerdì 25 ottobre 2024 online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com, Eventim.si e nei punti vendita autorizzati Ticketone e sul circuito internazionale Eventim/OeTicket