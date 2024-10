BLACK SYMPHONY: concerto sinfonico con i capolavori dei Metallica 6 marzo 2025 a Udine

Con oltre 100 milioni di dischi venduti, 7 Grammy Awards e l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Metallica, i Metallica sono una delle band di maggior successo di tutti I tempi. Con l’obiettivo di celebrare la band statunitense e allo stesso tempo di esaltare ancora di più la sua musica con l’aggiunta di un’orchestra sinfonica, è nato “Black Symphony – Metallica Symphonic Tribute Show”, il concerto sinfonico che vuole rendere accessibile la musica dei Metallica portando a Teatro anche chi non è mai stato ad un concerto metal.

Saranno due le esclusive date in Italia di “Black Symphony – Metallica Symphonic Tribute Show”: il 6 marzo 2025 a Udine al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e venerdì 7 marzo 2025 al Gran Teatro Geox di Padova.

I biglietti per entrambi i concerti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre 2024 online su Ticketone.it, Eilo. It per la data di Udine e Ticketmaster.it per la data di Padova e nei punti vendita autorizzati.

Dai riff travolgenti di One ai potenti accordi di Enter Sandman, passando per le note indimenticabili di Master of Puppets, Nothing Else Matters e tanti altri: i brani dei Metallica, dei veri e propri inni che hanno segnato un’era e riscritto le regole del metal, verranno riarrangiati e rivisitati dal vivo da un’orchestra sinfonica di 30 elementi che sul palco dei teatri si fonderà con una delle più autorevoli tribute band europee per dar vita a un’esperienza completa nuova per il pubblico.

Da “Black Symphony – Metallica Symphonic Tribute Show” emergerà dunque un racconto musicale potente e con un twist sempre contemporaneo, trasportando in teatro l’essenza immutabile dei Metallica.

La storia dei Metallica parte nel 1981, quando quattro audaci visionari intrapresero un’odissea che avrebbe sconvolto le fondamenta del rock e metal. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e il successivo arrivo di Robert Trujillo non solo hanno forgiato un nuovo capitolo nell’heavy metal, ma hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di intere generazioni.

Con un record di oltre 125 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, opere magistrali come “Master of Puppets” e “The Black Album” sono diventate più che album: sono pilastri dell’identità del rock. Dalla loro ribellione alle convenzioni musicali dell’epoca, fino alla consacrazione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2009, la saga dei Metallica è una testimonianza brillante di ardore artistico e di continua reinvenzione.

Questi due appuntamenti speciali ed esclusivi rappresentano l’appuntamento rock-sinfonico dell’anno. Sarà un viaggio attraverso il tempo, un tripudio per i sensi, un’epopea che riecheggia attraverso una musica che ha fatto Storia.