Harlem Gospel Choir: il coro gospel più famoso al mondo a Monfalcone il 16 dicembre

Harlem Gospel Choir è il coro gospel più famoso d’America e fra i più famosi al mondo che, da quasi 40 anni, appassiona il pubblico grazie al suo potente stile vocale e alla sua energia contagiosa, cercando di oltrepassare barriere culturali, unendo nazioni e persone e condividendo – attraverso la propria musica – il messaggio di amore, pace e armonia con migliaia di persone di nazioni e culture diverse. Questo straordinario ensemble vocale sarà protagonista in concerto il prossimo 16 dicembre al Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone (inizio ore 21.00), dove proporrà il nuovo spettacolare concerto dedicato alla straordinaria Aretha Franklin, oltre ai più grandi successi della tradizione gospel. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Monfalcone e il teatro stesso, saranno in vendita dalle 15.00 di giovedì 24 ottobre sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it

Fondato nel 1986 da Allen Bailey, il coro è formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Gospel di Harlem e di New York. L’Harlem Gospel Choir si batte da sempre, attraverso la propria musica, per creare una migliore comprensione della cultura Afro-Americana e della musica Gospel, cercando dunque di condividere i propri valori e i propri messaggi con migliaia di persone in tutto il mondo. Per quasi quattro decenni questi meravigliosi artisti hanno girato il mondo entusiasmando il pubblico con il potere ispiratore della musica gospel nera. L’Harlem Gospel Choir si è esibito al fianco di superstar come Bono degli U2, Diana Ross, The Gorillaz, Andre Rieu e più recentemente Sam Smith, Damon Albarn e Pharrell Williams. Il coro si è esibito inoltre per i presidenti degli Stati Uniti Obama e Carteer, per Nelson Mandela e per due papi, papa Giovanni Paolo II e papa Benedetto XVI. Nella loro lunga produzione discografica hanno inoltre inciso con artisti del calibro di Sir Keith Richards, The Chieftains e Trace Adkins.

Dopo l’acclamato tour “Harlem Gospel Choir sings Nina Simone” del 2022, sono stati in tournée nel 2023 con il progetto “Celebrating 60 years of Whitney Houston”, omaggio al 60° anniversario della nascita della celebre cantante. Il 2024 li vede invece protagonisti in tutto il mondo con il nuovo progetto speciale dedicato alla straordinaria Aretha Franklin.