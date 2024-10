Edoardo Prati: 7 marzo 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Salito alla ribalta nell’ultimo anno, dapprima sui social e poi in televisione (è ospite fisso di “Che Tempo che fa”), Edoardo Prati è un giovanissimo appassionato di studi classici, che ha trovato un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione: i grandi classici della letteratura. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi scrittori e pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower (quasi 1 milione tra Instagram e Tik Tok) degli inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse e svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti, anche ai suoi coetanei, temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letterature, ma anche di filosofia, storia, arte e musica.

“Cantami d’amore” è il primo spettacolo di Edoardo Prati, che sta calcando i palcoscenici dei principali teatri italiani traducendo la vita attraverso la sua vera passione: i grandi classici della letteratura. La tournée prodotta da Sava Produzioni arriverà anche in Friuli Venezia Giulia per un’unica imperdibile data – organizzata da VignaPR e FVG Music Live – in programma venerdì 7 marzo 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di lunedì 28 ottobreonline su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo Prati porta sul palcoscenico dei teatri la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.

Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Lucrezio a Battiato.

Siamo parte di un mosaico esteso e secolare, non siamo i primi e non saremo gli ultimi in balia dell’ingovernabilità e delle contraddizioni dei sentimenti. Dopotutto L’amore è la cosa meno fascista che esista. L’amore è la cosa piu’ politica.

VENERDÌ 7 MARZO 2025, ore 21:00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi dei biglietti:

Platea numerata € 35,00 + dp

Prima galleria € 32,00 + dp

Seconda galleria € 25,00 + dp

Terza galleria € 20,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 28 ottobre 2024 online su Eilo.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati