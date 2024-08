AMON AMARTH in concerto lunedì 19 agosto a Lignano Sabbiadoro

Grande ritorno in Italia per gli Amon Amarth, formazione svedese che ha conquistato i fan anno dopo anno grazie a una proposta fatta di melodic death metal intransigente e tematiche legate alla mitologia norrena. Il gruppo, guidato dalla voce di Johan Hegg, sarà eccezionalmente in Italia per un unico esclusivo concerto in programma domani, lunedì 19 agosto 2024, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per il Lignano Sunset Festival. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 17.30. Porte aperte alle 18.30 e inizio spettacolo previsto alle 19.15 con il live dei Kanonenfieber. Alle 20.10 circa spazio al secondo opening act, gli Insomnium mentre alle 21.30 la serata vedrà il suo culmine con il concerto degli Amon Amarth. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Non un semplice concerto, quello del 19 agosto, ma un vero e proprio happening dedicato al genere metal. Prima degli Amon Amarth saranno ben due gli special guest che saliranno sul palco dell’Arena Alpe Adria. A scaldare il pubblico ci penseranno gli Insomnium, band finlandese che pubblicherà il nuovo album “Anno 1696” nei primi mesi del nuovo anno, e ancora prima, in apertura, spazio ai Kanonenfieber, band tedesca in forte ascesa nell’underground black/death metal internazionale.

La serata entrerà definitivamente nel vivo con l’esibizione degli Amon Amarth. Band di fama internazionale, nascono nel 1988 nei sobborghi di Stoccolma con il nome di Scum, sostituito in seguito nel 1992 con l’attuale nome, in omaggio alla letteratura di J.R.R Tolkien. In lingua sindarin Amon Amarth significa infatti Monte Fato. La band ha pubblicato 10 album di studio tra i quali “The Avenger” e “The Crusher” che contiene la super hit “Masters of War”. Gli ultimi album pubblicati sono “Berserker”, del 2019, e “The Great Heathen Army”, del 2022. Il gruppo è inoltre apprezzatissimo nella dimensione live, grazie alla potenza e energia che sa trasmettere durante i propri concerti.

Il calendario del Lignano Sunset Festival proseguirà con i live di Tony Hadley (20 agosto), Loredana Bertè (22 agosto) e Marlene Kuntz (23 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it.