VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90 a Lignano Sabbiadoro sabato 17 agosto

È il più grande live show d’Italia dedicato agli anni ’90, si chiama VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90 ed è la festa che sta riempiendo tutte le principali rassegne musicali italiane sulle note degli 883, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, gli Eiffel 65, Corona e tantissimi altri.

Non è solo una festa, ma è un vero e proprio show con cantanti, dj, ballerine e tantissimi effetti speciali (laser, geyser, sparkular, coriandoli, stelle filanti, etc.) per far ballare tutti con le hit del passato.

Virale sui social con oltre 5 milioni di visualizzazioni per i video e oltre 300 mila followers sulle varie piattaforme, VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90 è una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione live con oltre 100.000 biglietti venduti e ora sta facendo cantare e ballare migliaia di persone nelle principali rassegne estive della penisola italiane: sabato 17 agosto (inizio ore 21:00) la tournee farà tappa in Friuli Venezia Giulia all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Gli ultimi biglietti per l’evento sono ancora in vendita online su Ticketone.it, Ticketsms.it e nei punti vendita autorizzati.

L’appuntamento del 17 agosto sarà uno dei più importanti eventi per la generazione degli anni’90 e sarà uno degli eventi di punta di “Nottinarena 2024”, la rassegna ideata da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG, che ha già ospitato i concerti di Paolo Nutini a fine giugno, dei Subsonica a inizio agosto e si concluderà a inizio settembre con Teenage Dream il 5 e Cristiano De Andrè il 6 settembre (biglietti in vendita online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati).

VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90

SABATO 17 AGOSTO 2024 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti: posto unico € 22,00 + dp

Ultimi biglietti in vendita online su Ticketone.it, Ticketsms.it e nei punti vendita autorizzati