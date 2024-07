Antonello Venditti emoziona il Festiva di Majano con il tour “Notte prima degli esami”

Il cantautore romano Antonello Venditti ha emozionato ieri sera i 2500 spettatori accorsi al Festival di Majano per l’unica attesissima data in esclusiva regionale del nuovo progetto live dell’artista; “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, la tournée che celebra il quarantennale dall’uscita del fortunatissimo album “Cuore”. Pubblicato nel 1984, il lavoro contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali, come la super hit “Notte prima degli esami”. Sul palco di Majano Antonello Venditti, accompagnato dalla sua superband, ha portato live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale per quasi tre ore di emozionante concerto. Fra i pezzi più applauditi “Bomba o non bomba” e “Sotto il segno dei pesci” , che hanno aperto la scaletta, “Ci vorrebbe un amico”, “Che fantastica storia è la vita”, “Benvenuti in paradiso”, “In questo monto di ladri”, oltre ovviamente alla hit che dà il nome al tour “Notte prima degli esami”. Il congedo al pubblico majanese è con i classici “Roma capoccia” e la meravigliosa “Ricordati di me”, per la standing ovation finale.

Foto di MAICOL NOVARA