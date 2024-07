Il Volo a Palmanova mercoledì 31 luglio

Tra artisti e venue che li ospitano accade a volte che si crei un legame profondo, che unisce una particolare offerta artistica alle peculiarità del luogo dove avviene la performance. È proprio quanto successo in questi anni al trio canoro più famoso al mondo, Il Volo, e alla città Patrimonio dell’Umanità Unesco di Palmanova, città scelta dagli artisti per i propri tour nazionali e internazionali del 2017, 2019 e 2022. Il Volo, trio di due tenori e un baritono, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarà quindi nuovamente protagonista nella bellissima Piazza Grande di Palmanova domani, mercoledì 31 luglio 2024, per l’unica data in Friuli Venezia Giulia del tour “Tutti per Uno – Capolavoro”. I biglietti per il concerto, incluso nella rassegna “Estate di Stelle”, organizzata da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone e o saranno anche alle biglietterie (posizionate in Borgo Aquileia) dalle 18.30. Porte aperte al pubblico (ingresso sempre da Borgo Aquileia) dopo le 19.30 e inizio spettacolo alle 21.30. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.

Dopo l’uscita di “Ad Astra”, il nuovo progetto discografico, il primo composto interamente da inediti, pubblicato il 29 marzo, Il Volo si prepara a tornare live sul alcuni selezionati ed esclusivi palchi della penisola con “Tutti per Uno – Capolavoro”. Il trio più famoso al mondo ha deciso così di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti e i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Dopo i concerti di Elio e Le Storie Tese, Umberto Tozzi, Ricchi e Poveri e Il Volo, la rassegna Estate di Stelle vedrà un ultimo appuntamento di questa edizione 2024. A chiudere il programma, venerdì 2 agosto, sarà il musical “Forza Venite Gente”, incentrato sulla vita di San Francesco. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it.