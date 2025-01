ARCI CRAL: sabato 4 gennaio il meglio della scena metal locale a San Vito al Tagliamento

Sabato 4 gennaio primo evento del 2025 all’Arci Cral di San Vito al Tagliamento. Una serata dalle sonorità rock e metal che porterà sul palco tre esponenti di spicco della scena locale: Tears’Heaven, Total 13 e Sea John. Ingresso gratuito.

I Tears’Heaven, dopo l’uscita del primo singolo tratto dall’omonimo album “Godfall”, presenteranno in anteprima il secondo singolo “Celestial”. Guidati dagli enigmatici personaggi di Atlas Heaven, Jericho, Legi?n e The Priest, i Tears’ Heaven intrecciano una narrazione sonora intrisa di influenze rock alternative anglo/svedesi che ricordano artisti come Ghost, Magna Carta Cartel, White Lies ed Editors. La loro musica, caratterizzata da inquietanti tonalità minori, eterei cori gregoriani, ritmi evocativi e ricche melodie, offre un’esperienza quasi rituale. Ogni performance diventa uno spettacolo teatrale ipnotico, avvolto in un’atmosfera mistica, dove il pubblico diventa parte integrante della narrazione.

Questa serata segna il ritorno sul palco di una delle band che hanno segnato la scena new metal pordenonese degli anni 10. Total 13, la creatura di Nicholas Pivetta torna sui palchi con una formazione tutta nuova ma con la voglia di sempre di “demolire” il palco.

Terzo nome Sea John, pseudonimo di Giovanni Maresca, reduce dalle semifinali di Sanremo Giovani. Sea John unisce metalcore e rock moderno a pop e progressive e con le sue canzoni tratta temi profondi e delicati come il disagio interiore, la depressione e l’accettazione di sé stessi.