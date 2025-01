Coppa del Mondo Under20 di scherma a Udine. 4-6 gennaio 2025

fa tappa in Friuli Venezia Giulia per il 19° anno la Coppa del Mondo Under 20 di scherma. Dopo le edizioni all’allora Villaggio Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro e al PalaIndoor Ovidio Bernes di Udine, per il terzo anno consecutivo il Trofeo Alpe Adria – questo il nome ufficiale della manifestazione – si terrà al Quartiere Fieristico Udinese a Martignacco dove si svolgeranno le gare di spada femminile individuale e a squadre della Coppa del Mondo Under 20 e, novità del 2025, una prova del Circuito Europeo Under 23 di sciabola, maschile e femminile, individuale e a squadre. Sabato 4 gennaio sarà appannaggio delle spadiste per la prova individuale, domenica 5 gennaio si disputeranno la gara a squadre di spada femminile e le prove individuali di sciabola, mentre lunedì 6 gennaio le gare a squadre di sciabola chiuderanno il programma. L’anno scorso la Coppa del Mondo Under 20 di Udine fu il primo evento carbon neutral nella storia della scherma e anche quest’anno il Comitato organizzatore, presieduto da Paolo Menis, ha voluto proseguire nel percorso di sostenibilità ambientale.

Numeri – Quando manca ancora qualche giorno alla chiusura delle iscrizioni sono già 227 le atlete che hanno confermato la loro presenza per la gara di spada femminile, il quarto dei sei appuntamenti della stagione 24/25 di Coppa del Mondo Under 20. Ad oggi sono 37 i Paesi rappresentati. Ci saranno due potenze della scherma mondiale come Cina e Stati Uniti, oltre a tutte le più importanti formazioni europee, dalla Francia all’Ucraina, dall’Ungheria alla Polonia. Alla Fiera di Udine saliranno in pedana atlete anche da Hong Kong, Singapore, Sud Africa, Nuova Zelanda, Angola, Argentina, per citarne solo alcune. L’Italia, Paese ospitante, schiererà 20 spadiste.

Protagoniste – Oltre ai numeri, la qualità delle competizioni è garantita dalla presenza della leader della classifica mondiale, la statunitense Leehi Machulsky, dalle due ucraine Yuliia Fatula e Emily Conrad, rispettivamente 2a e 3a, e dalla venezuelana Victoria Guerrero Hidalgo, 4a nel ranking e vincitrice delle prove di San José in Costarica e di El Salvador. Non solo, a Udine saliranno in pedana le prime otto atlete classificate nell’ultima prova di Coppa del Mondo, disputata in dicembre a Burgos in Spagna, la prima stagionale in Europa, dove il successo è andato all’ucraina Anna Maksymenko, già Campionessa Europea in carica. La migliore azzurra nel ranking è Eleonora Orso, bronzo agli Europei dello scorso anno, che occupa la 22a posizione della classifica. Grande qualità anche per la prova a squadre con i primi sette team del ranking mondiale in pedana. Le americane avranno la prima testa di serie, mentre l’Italia è la quarta forza. L’anno scorso la vittoria andò all’Ucraina (terzo team nel ranking quest’anno) che superò in finale le azzurre per una sola stoccata.

Nella sciabola Under 23 ad oggi sono 76 le atlete e 84 gli atleti eiscritti alle due gare individuali, con italiane e italiani a fare la parte del leone. Nel Circuito Europeo Under 23, infatti, il Paese ospitante può schierare fino a 48 atleti. Nella prova maschile sarà in pedana l’unico atleta regionale, Christian Colautti, sciabolatore cresciuto alla Gemina Scherma San Giorgio di Nogaro e da qualche anno atleta della Virtus Scherma Bologna, selezionato dal commissario tecnico azzurro Nicola Zanotti anche nel quartetto azzurro che disputerà la gara a squadre.

Sostenibilità – Come nel 2024, anche quest’anno saranno attuate diverse iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione, grazie alla collaborazione di partner strategici. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sarà affidata ad A&T 2000, che garantirà punti di raccolta controllati per carta, plastica, vetro e umido. CAFC SPA – Acque del Friuli distribuirà borracce in alluminio come gadget per atleti e accompagnatori, con la possibilità di riempirle presso le case dell’acqua posizionate nell’area della Fiera, contribuendo così ad eliminare l’uso di bottiglie di plastica. Arriva Udine, azienda di trasporto pubblico locale, metterà a disposizione una linea speciale di autobus a metano per garantire gli spostamenti tra il centro urbano e l’impianto sportivo. Anche gli ospiti più importanti dell’evento potranno muoversi in maniera sostenibile, grazie all’auto elettrica fornita da Autotorino. Infine, il Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, attraverso una centralina idroelettrica, fornirà energia verde per alimentare le apparecchiature di gara e ricaricare i dispositivi elettronici di atleti e accompagnatori.

Madrina – Sarà ancora una volta Mara Navarria la madrina della Coppa del Mondo Under 20 di Udine. La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi assieme all’udinese Giulia Rizzi – sarà alla Fiera di Udine nella giornata di apertura delle gare.

Tutte le informazioni sulla competizione possono essere reperite al sito cdmfencingudine.it, mentre i canali social della competizione – Junior World Cup Fencing su Facebook e Instagram – seguiranno l’avvicinamento alla competizione e le tre giornate di gare.