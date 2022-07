Aria di Friuli Venezia Giulia dal 26 al 29 agosto 2022 a San Daniele del Friuli

Ritorna la festa del Prosciutto di San Daniele nella formula “Aria di Friuli Venezia Giulia”: la kermesse

enogastronomica è programmata dal 26 al 29 agosto nella città di San Daniele del Friuli. Aria di Festa,

la storica manifestazione che da oltre 35 anni celebra il Prosciutto di San Daniele DOP nel luogo d’origine,

ritorna – solo per quest’anno – a fine agosto integrandosi con la promozione dei principali prodotti

enogastronomici e del territorio regionale, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia.

La formula dell’evento non cambia nella sostanza e si arricchisce per promuovere, oltre al Prosciutto di

San Daniele, anche gli altri principali prodotti dell’enogastronomia del territorio – tra cui il Formaggio

Montasio DOP, i vini bianchi e i prodotti a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” – creando un evento

con forte attrazione turistica. Durante la quattro giorni sono previste molteplici attività che hanno

caratterizzato anche le precedenti edizioni in cui il Prosciutto di San Daniele sarà il protagonista assieme

agli altri prodotti DOP del territorio regionale. “Aria di Friuli Venezia Giulia” racconterà l’intero territorio

regionale non solo nella quattro giorni di kermesse a San Daniele del Friuli, ma anche attraverso una

serie di appuntamenti organizzati lungo la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Dal 22 al 25 e il 30 e 31 agosto, i riflettori si accenderanno di volta in volta su un diverso territorio della

regione che proporrà un programma con diverse attività.

Il programma

‘Aria di Friuli Venezia Giulia’ si compone quindi dei quattro giorni a San Daniele del Friuli e di sei

appuntamenti itineranti lungo la Strada del Vino e dei Sapori. Nella città del prosciutto, da venerdì 26 a

lunedì 29 agosto, saranno organizzati oltre 25 laboratori dedicati alla scoperta, degustazione e

conoscenza del prosciutto in abbinamento ai vini bianchi regionali, corsi di taglio e masterclass dedicate

ai vini friulani ed al formaggio Montasio DOP. Saranno oltre 40 le visite guidate agli stabilimenti produttivi

e 15 gli stand enogastronomici lungo le vie del centro storico. Questa edizione prevederà anche il picnic

nella splendida cornice di Villa Seravallo e l’enoteca dedicata ai vini regionali nella suggestiva Terrazza

Splendor. Non mancheranno le visite guidate alla città di San Daniele del Friuli e alla Antica Biblioteca

Guarneriana disponibili in 15 appuntamenti nel weekend sandanielese a cui si aggiungono altrettante

attività alla scoperta del Friuli Collinare e del Fiume Tagliamento. Confermati gli appuntamenti per

bambini e famiglie con spazi dedicati in Piazza IV Novembre dove sarà ospitato il mercato delle aziende

aderenti al marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’. Domenica 28 agosto sarà possibile raggiungere la città

di San Daniele attraverso un treno storico in partenza da Trieste e da Udine.

Gli eventi itineranti

Dal 22 al 25 e il 30 e 31 agosto nei sei percorsi lungo la Strada del Vino e dei Sapori si svolgeranno

numerosi appuntamenti per vivere un’esperienza autentica tra cultura e tradizioni e conoscere i prodotti

locali, immergersi nella natura incontaminata. Un palinsesto per scoprire la storia della regione attraverso

laboratori per bambini, esperienze outdoor ed enogastronomiche serali, per ognuno dei sei itinerari che

compongono la Strada. Lunedì 22 agosto eventi dedicati all’itinerario della montagna, a seguire martedì

23 le attività in pianura, mercoledì 24 Carso e giovedì 25 gli appuntamenti nell’itinerario sul fiume. Dopo

la pausa per i quattro giorni a San Daniele del Friuli, le attività itineranti riprenderanno lunedì 30 agosto

in Riviera per concludersi martedì 31 sui Colli.

La presentazione

L’edizione 2022 è stata presentata questa mattina in Regione alla presenza del Vicepresidente del

Consorzio Nicola Martelli che ha sottolineato il ritorno della manifestazione dopo lo stop legato alla

pandemia. “L’evento storico dedicato al Prosciutto di San Daniele torna nella sua città dopo tre anni di

cancellazioni e versioni ridotte e dopo aver viaggiato lungo la Penisola con la versione itinerante ‘Aria di

San Daniele’ organizzando eventi dedicati alla promozione del prosciutto, della città e del territorio. Il

ritorno a San Daniele del Friuli ci permetterà di mostrare quanto sia speciale e al tempo stesso semplice

il nostro prosciutto: cosce italiane, sale e aria. La possibilità di aprire le porte di numerosi prosciuttifici ai

visitatori è l’occasione perfetta per raccontare le caratteristiche e l’unicità del San Daniele DOP.

Quest’anno il programma prevede inoltre l’integrazione con le eccellenze e i territori del Friuli-Venezia

Giulia in una forte sinergia con la Regione, già anticipata lo scorso giugno con il Fuorisalone di Milano

che ha catturato l’attenzione di migliaia di visitatori.”

“Fare sistema è la chiave per la promozione del Friuli Venezia Giulia. Per questo ringrazio il Consorzio

del Prosciutto San Daniele che ha accolto la richiesta della Regione di aprire a tutto il territorio una

manifestazione che da 35 anni, al netto del periodo della pandemia, attrae migliaia di persone nel Friuli

collinare” ha dichiarato Sergio Emidio Bini Assessore regionale alle attività produttive e turismo.

“Una manifestazione che diventa ora veicolo per far scoprire tutte le nostre eccellenze, attraverso sei

tappe – enogastronomiche ed esperienziali – lungo la Strada del Vino e dei Sapori. Questo tipo di

promozione integrata, ben rappresentata dal nuovo claim “Io sono Friuli Venezia Giulia”, sta già

riscuotendo un notevole successo, come testimoniano l’entusiasmo con cui è stata accolta “Aria di FVG”

durante la presentazione a Milano, nelle scorse settimane, e i numeri delle presenze turistiche di maggio

e giugno, in crescita del 4,3% rispetto all’anno record del 2019