Arredare una casa in campagna, le idee più utili da parte degli architetti

Se hai deciso di abbandonare il caos della vita cittadina per andare a vivere in mezzo alla natura e godere appieno del relax che solo il verde può dare, avrai sicuramente già pensato a una casa di campagna.

Questa andrà però arredata e organizzata, e se una casa da città ha i suoi stili e le soluzioni più indicate, questo vale anche per le case di campagna. In questi casi, infatti, meglio seguire i consigli degli esperti, così da essere sicuri di non sbagliare.

Sicuramente bisognerà basarsi sulle proprie preferenze e gusti personali, alcune cose però restano dei buoni punti da cui quantomeno partire. Vediamoli quindi insieme in questo articolo.

Da cosa cominciare

Se hai finalmente acquistato la tua casa di campagna e hai coronato il sogno di una vita, ora ci saranno da organizzare le prime cose in vista del futuro arredamento e della scelta dei colori e dei complementi.

Prima di questa fase così intensa e travolgente, però, meglio ricordarsi di alcune semplici questioni di base da dover valutare ed eventualmente risolvere. Ad esempio, se stai mettendo piede nell’abitazione per la prima volta, ricorda di prendere nota di tutti gli allacci delle utenze da sottoscrivere o, se c’era un precedente proprietario, assicurati che la voltura sia a posto.

Altra cosa, meglio ricordarsi di attivare un’offerta internet allettante o, se il vecchio proprietario ha lasciato attiva la sua vecchia offerta, effettuare uno speed test ti servirà a capire la velocità di connessione.

Infine, meglio far valutare le condizioni generali della casa, per assicurarsi che non ci siano lavori di ristrutturazione da effettuare o impianti vecchi da rimodernare.

Gli stili più adatti a una casa in campagna

Di certo, è importante seguire le proprie preferenze in fatto di estetica, ma non c’è dubbio che alcuni stili, più di altri, si addicano in particolare a una casa di campagna. Parliamo, ad esempio, dello stile shabby o per quello più classico.

Nulla vieta però di optare anche per uno decisamente più moderno, l’importante sarà valorizzare sempre al meglio gli elementi originari della tua casa. Il nostro consiglio è quello di renderla ricca di oggetti e complementi di arredo particolari, che riescano a catturare immediatamente l’attenzione degli ospiti e arredare al meglio la tua casa.

A differenza di una casa di città, non c’è bisogno di essere troppo formali o precisi. Delle poltrone collocate vicino a un bel focolare in mattoni, magari imbottite con plaid multicolori, dei tappeti grandi a pelo lungo e circolari e degli sgabelli ricavati da tronchi, sono tutti elementi perfetti per questo tipo di abitazione.

Se deciderai di optare per uno stile shabby chic, potrai privilegiare l’utilizzo di arredi recuperati o di seconda mano che potrai far restaurare. In linea generale, non è quindi necessario acquistare mobili eccessivamente costosi o di design, basta un po’ di creatività e soprattutto di elementi originali.

Il bello di unire il moderno al classico

Mai come in questo caso, la creatività e la capacità di abbinare elementi moderni con quelli più classici, può fare la differenza, soprattutto quando non si ha paura di osare e di mescolare in modo armonico i vari stili nelle stanze.

È più che possibile, infatti, trovare il giusto compromesso tra passato e presente, optando per un involucro classico che valorizzi gli elementi originari, grazie anche all’uso di oggetti e mobili di design.

Pochi e semplici elementi d’arredo dal forte impatto, dove ciò che già era presente esalti la particolarità della casa, facendo in modo che il calore e l’atmosfera tipici dello stile classico incontrino i gusti di chi ama il moderno, grazie a un’impostazione più lineare e pulita.

Delle ottime idee da cui prendere spunto sono anche quelle di puntare su un grande camino in pietra che possa diventare il centro focale di tutta la zona living, meglio ancora se pensato come un grande open space con la cucina. Attorno al focolare saranno perfetti, poi, un divano e delle poltrone comode per rilassarsi.

Inoltre, una cucina in acciaio ultra moderna sarà un ottimo elemento di contrasto, perfetta per far risaltare i vecchi mattoni e creare così un risultato unico. Per la zona notte, invece, meglio non esagerare e puntare a uno stile sobrio e minimale, con colori possibilmente tenui e mobili dalle linee semplici e funzionali, il tutto arricchito da oggetti di design dal colore più acceso, come lampade o cornici.