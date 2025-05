Asem Jolly: soddisfazione per il terzo posto in Serie B

La Asem Jolly Campoformido chiude il campionato di Serie B con un buon terzo posto in classifica. Epilogo di stagione amaro con la sconfitta in trasferta a Malo per 32 a 29 nell’ultima giornata di campionato.

Dopo un primo tempo equilibrato i padroni di casa del Malo approfittano di numerosi errori offensivi e di tre esclusioni temporanee degli ospiti per chiudere avanti 18-15. Nella ripresa, la Asem Jolly riesce a rientrare in partita, raggiungendo il 20 pari al 7° minuto, ma ulteriori imprecisioni al tiro e altre tre esclusioni permettono al Malo di allungare nuovamente e conquistare la vittoria.

Al ritorno alla serie inferiore, dopo un anno in A Bronze, le aspettative della società friulana erano diverse, come racconta il vice presidente Plazzotta. “A causa degli infortuni abbiamo perso ben tre giocatori titolari il che ci ha costretti a ridimensionare le ambizioni e ad affidarci agli Under 18 che hanno dimostrato comunque grande impegno e dedizione”.

Plazzotta si dichiara soddisfatto anche della collaborazione con l’allenatore argentino Alejandro Vertullo che “ha messo a disposizione della società tutta la sua passione ed il suo entusiasmo”. L’argentino purtroppo ha dovuto interrompere al momento il rapporto con la Jolly per poter rientrare in patria a causa di motivi personali.

La Jolly festeggia comunque con le ultime ottime prestazioni dei più giovani. Gli U12 e U13 hanno, infatti, partecipato lo scorso weekend al Festival della pallamano a Malo posizionandosi rispettivamente al 1° e 3° posto in classifica. Si partirà anche da loro nella programmazione della prossima stagione alla quale la Jolly sta già lavorando.

L’obiettivo della Jolly Handball Campoformido resta quello di far crescere la pallamano regionale e i pallamanisti del futuro, con la speranza che vengano selezionati anche nelle squadre nazionali, come è stato il caso di Riccardo Faè nella stagione appena conclusa.