Barcelona Gipsy balKan martedì 5 novembre a Cervignano del Friuli

La stagione musicale del Teatro Pasolini, curata dall’Associazione Euritmica, si caratterizza nuovamente con un programma ad ampio respiro: undici appuntamenti di musica a comporre un universo musicale variegato, attento a quando di più interessante si muova sulla scena, in un cartellone che da sempre coniuga qualità e innovazione.

Il sipario si alza martedì 5 novembre alle 20:45 con la dirompente BGKO – Barcelona Gipsy balKan Orchestra, unensemble internazionale con base a Barcellona, diventato un punto di riferimento per la world music: il sound unico e contemporaneo del gruppo deriva dalla sua appassionata e inarrestabile esplorazione dei suoni e dei timbri della musica rom, klezmer, balcanica e mediterranea, intesi come un insieme di tradizioni musicali e culture diverse che va oltre ogni confine etnico e geografico. Un itinerario musicale contraddistinto da un’esperienza sonora vibrante, che fonde immaginari diversi in una sinfonia unica dal ritmo travolgente che ha già conquistato gli ascoltatori di oltre 30 paesi.

Al Pasolini di Cervignano la BGKO presenta l’ultimo album, dal titolo “7”, numero sul quale ruota il concept compositivo, profondamente radicato nella simbologia di molte culture del mondo: Siete, Sette, Set, Sept, ?????, Zazpi, ????, ???, Sep, una sorta di preghiera, una reliquia, una melodia impressa nella mente, una scelta che il gruppo spiega così: «per noi, è il simbolo dell’unione della storia di 7 persone che hanno diverse origini, culture, modi di vivere e di pensare. Sette percorsi che condividono la stessa destinazione, o lo stesso cammino ma con sette mete diverse. Si tratta del settimo album in studio: con tanto coraggio ci siamo addentrati nel viaggio turbolento della composizione, con testi fatti a misura per noi e le nostre melodie che avevamo dentro da tempo nell’attesa che arrivasse il momento giusto per farle uscire. Un viaggio emozionale per noi e per voi».

La BGKO, dopo oltre un decennio di impegno artistico, resta fedele alla sua passione per la musica tradizionale dei Balcani, dell’Europa dell’Est, del Mediterraneo e del Medio Oriente senza rinunciare alla sua essenza; è composta da Margherita Abita (voce, Italia), Ivan Kovacevic (contrabbasso, Serbia), Julien Chanal (chitarra, Francia), Pere Nolasc Turu (violino, Spagna), Fernando Salinas (fisarmonica, Spagna), Xavi Pendòn (clarinetto, Spagna), Albert Enkaminanko (percussioni, Spagna).

I biglietti per il concerto (intero € 22,00/ridotto € 18,00/studenti € 10,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.