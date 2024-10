L’altra America: viaggio nel cinema indipendente di Sean Baker

Una giovane spogliarellista uzbeko-americana incontra a Brooklyn il figlio di un oligarca russo e scatta, improvviso, l’amore. Scatta velocemente anche il matrimonio, molto velocemente, però la favola di Cenerentola sembra svanire quando la notizia raggiunge i genitori dello sposo in Russia… Palma d’Oro all’ultimo festival di Cannes, l’attesissimo Anora di Sean Baker arriverà al Visionario giovedì 7 novembre. Non solo un film assolutamente da non perdere, e questo è ovvio, ma anche il titolo d’apertura della rassegna L’altra America. Un viaggio in quattro tappe dentro il cinema indie (scomodo, caldo, a tratti struggente) di mister Baker.

Oltre ad Anora, quindi, potremo scoprire o riscoprire Tangerine del 2015 (amicizia, amore e altre catastrofi in una Los Angeles poco raccontata e poco tradizionale), Un sogno chiamato Florida del 2017 (una bimba, una mamma e le loro disavventure tra le pareti lilla di un motel) e Red Rocket del 2021 (finiti i giorni di gloria, un ex attore porno fa ritorno a casa. Come verrà accolto?). Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Nato in New Jersey nel 1971, a 17 anni Baker lavora in una sala cinematografica, poi studia montaggio e flimologia a New York e inizia subito a girare film, con microbudget e mezzi veloci e agili che gli permettono di indagare la realtà, stando addosso ai personaggi marginali e falliti che popolano, anche loro, gli Usa. Il cinema di Baker va ad aggiungersi a quel cinema indipendente – da Jarmusch ad Hartley, da Haynes ad Araki, da Korine a Reichardt – che non ha paura del lato meno dorato degli Stati Uniti.

Tangerine, ricordiamo, non è mai stato distribuito in Italia e sarà in programma il 13 e il 14 novembre, Un sogno chiamato Florida sarà in programma il 20 e il 21 novembre, e Red Rocket sarà in programma il 27 e il 28 novembre.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure la pagina facebook.com/VisionarioUdine.

L’ALTRA AMERICA

Omaggio a Sean Baker

VISIONARIO

7 novembre ore 20.00

ANORA (USA 2024, 138’)

Introduzione a cura della Mediateca con Valentina Cordelli e Filippo Zoratti

La proiezione sarà preceduta da un aperitivo alle ore 19.30

13/14 novembre ore 20.00

TANGERINE (USA 2015, 88’)

20/21 novembre ore 20.00

UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA (USA 2017, 111’)

27/28 novembre ore 20.00

RED ROCKET (USA 2021, 130’)