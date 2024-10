È tutto pronto per l’edizione 56 di Barcolana, al via venerdì 4 ottobre con oltre trecento appuntamenti, che culmineranno il 13 ottobre nella regata più grande del mondo, quest’anno all’insegna del motto “Energie Positive”.

L’evento è stato illustrato oggi dagli organizzatori, la Società Velica di Barcola e Grignano con il presenting partner Generali, che per questa edizione ha potenziato la propria presenza “a bordo” di Barcolana, in particolare puntando sullo sviluppo del progetto “Women in Sailing by Generali e Barcolana”, nato nel 2019 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione nel mondo della vela attraverso il trofeo assegnato al primo equipaggio con una donna nel ruolo di skipper a tagliare il traguardo e con una serie di iniziative di sensibilizzazione. Da piattaforma collegata alla regata, Generali e Barcolana hanno quest’anno deciso di portare “Women in Sailing by Generali e Barcolana” a una nuova dimensione, affinché non solo nella regata più grande del mondo ma in tutte competizioni veliche possano aumentare il numero di donne in barca in ruoli decisionali.

BARCOLANA IN SINTESI – In un anno in cui la vela è grande protagonista, dalle Olimpiadi alla Coppa America, Barcolana si compone di un calendario di oltre 300 manifestazioni tra terra e mare, pronta a dialogare con un pubblico sempre più ampio, unendo sport e divertimento alle energie positive che derivano da progetti di inclusione, sostenibilità, educazione e divulgazione, con il mare come comune denominatore, creando una piattaforma completa che mette Trieste e il Friuli Venezia Giulia al centro dell’attenzione.

IL PRIMO FINE SETTIMANA – L’evento si avvia con il tradizionale alzabandiera nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano venerdì 4 ottobre, giornata in cui sarà protagonista il concerto gratuito dei Subsonica, che apre l’evento all’insegna della musica. Il primo weekend di ottobre vede Barcolana coinvolgere più di mille atleti che scenderanno in acqua nell’intera regione: Barcolana Grado SUP Experience (che si avvia a raddoppiare gli iscritti dell’edizione 2023), Barcolana Beach Sprint a Lignano e Barcolana Fun in tutto l’Alto Adriatico, da Salvore a Lignano, mentre a Trieste si sfideranno i giovanissimi velisti della classe Optimist nella Barcolana Young e gli appassionati di nuoto in acque libere nella Barcolana Nuota, giunta alla decima edizione e con più di 350 iscritti e un numero importante di atleti con disabilità, mentre gli amanti della pallanuoto si sfideranno di fronte Piazza Unità nella Barcolana Waterpolo.

“Portare in acqua più di mille atleti di diverse discipline in tutta la regione è un risultato straordinario raggiunto grazie a una strategia vincente portata avanti negli anni e supportata da PromoturismoFVG. Saranno tanti gli sport acquatici protagonisti in Barcolana – ha commentato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz – perché Barcolana è sempre più un festival del mare, capace di unire gli appassionati di tante discipline accomunati dalla passione per il mare”.

GLI EVENTI A MARE – La settimana che condurrà alla regata più grande del mondo vedrà prima protagonista il Parasailing (7-10 ottobre), con regate, occasioni di incontro e possibilità di far provare l’esperienza di andar per mare alle persone con disabilità. Durante la settimana si susseguiranno Barcolana Maxi – Trofeo Portopiccolo (9-11 ottobre) e Barcolana Solaris Adriatic Cup (10-11 ottobre), che creeranno un’anteprima di Barcolana, dedicata da un lato agli scafi più grandi di 16 metri e dall’altro alle barche made in FVG del cantiere di Aquileia che compie 50 anni e ha scelto l’evento per festeggiare insieme a tutti gli appassionati di vela.

Ancora, in Golfo è in programma Barcolana FIV Foil Academy per gli appassionati di tutte le discipline energy dedicate alla vela con wing foil, kitesurf, windusrf foil e wasp; ci saranno imbarcazioni d’epoca pronte a competere nella Barcolana Classic – Trofeo SIAD (12 ottobre) e scafi One Design impegnati in diverse prove, con la TriEste24 – Trofeo GHC Sanatorio Triestino, la Barcolana By Night Snam Cup,l’appuntamento della vigilia di Barcolana con il format stadium race in programma proprio di fronte a Piazza Unità, e la Barcolana Sea Chef (9 ottobre) con noti cuochi e chef stellati al timone.

IL FOCUS SU “WOMEN IN SAILING BY GENERALI E BARCOLANA” – Venerdì 11 ottobre si disputerà la regata “Women in Sailing by Generali e Barcolana”, evento che Barcolana e Generali organizzano con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità velica sullo sviluppo degli equipaggi misti e che avrà grandi protagonisti in mare: dall’olimpionica Caterina Banti, due volte medaglia d’oro alle Olimpiadi in un team misto, fino a uno dei team emergenti della mixed sailing, composto da Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio, giovanissimi campioni della classe 420 che giocheranno in casa, essendo atleti della Società Velica di Barcola e Grignano. I due talenti locali – vincitori nel 2024 di un titolo mondiale giovanile, di due titoli europei e di un titolo italiano – sono candidati dalla Federazione Italiana Vela per un ambitissimo premio internazionale, come ha annunciato oggi il presidente della FIV Francesco Ettorre.

Domenica 13 ottobre, nel corso della Barcolana, verrà assegnato il “Trofeo Generali Women in Sailing”, dedicato al team misto con una donna nel ruolo di skipper che per primo taglierà il traguardo con una donna nel ruolo di skipper. La vincitrice verrà premiata con un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy.

Al centro della conferenza stampa il progetto “Women in Sailing by Generali e Barcolana” che Barcolana e Generali hanno potenziato partendo da una ricerca commissionata a SWG con l’obiettivo di analizzare i blocchi che limitano la diffusione dei “mixed team” nel mondo della vela. L’assunto di base, infatti, consiste nel considerare l’esperienza in equipaggi misti in età giovanile come un fondamentale viatico verso una vela più inclusiva: superare i blocchi che frenano l’esperienza di vela mista oggi significa infatti garantire ai giovani un’esperienza sportiva e sociale più completa, ma anche assicurarsi un maggior numero di equipaggi misti sulle barche d’altura in futuro. I risultati ottenuti rappresentano il nuovo punto di partenza di “Women in Sailing by Generali e Barcolana”: in partnership con FIV e World Sailing, nei prossimi mesi Generali e Barcolana produrranno, con il supporto di psicologi e coach e sulla base delle risposte alla ricerca, materiali formativi a disposizione dei circoli velici e degli istruttori, per supportarli nel rimuovere gli ostacoli che limitano la vela mista giovanile e promuovere così un potenziamento della creazione di team misti giovanili.

Il Presidente di Generali, Andrea Sironi, ha affermato: “Generali promuove la cultura della diversità, dell’equità e dell’inclusione. Lo sport è uno straordinario strumento educativo e di benessere fisico e mentale, che contribuisce allo sviluppo delle persone e alla crescita collettiva. Con questo spirito, ci impegniamo in azioni concrete come il Trofeo Generali Women in Sailing, parte di un progetto che dalla valorizzazione dell’impegno di una singola persona in Barcolana si allarga ora ad una platea più ampia, con la messa a disposizione di nuovi strumenti a beneficio di circoli velici, atleti e allenatori. Affrontare oggi i blocchi che frenano l’esperienza di vela mista giovanile significa garantire in futuro un maggior numero di equipaggi misti composti da adulti, oltre che un’esperienza sportiva e sociale più completa”.

GLI EVENTI A TERRA – A terra, a dare il benvenuto alle migliaia di velisti e appassionati, oltre duecento tra espositori, sponsor, partner e istituzioni protagonisti del Villaggio Barcolana che aprirà in Piazza Unità e Scala Reale nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, per completarsi con tutta l’area delle Rive da mercoledì 9 ottobre. Piazza Unità si trasformerà in un mare grazie a Solaris, che “ormeggerà” una imbarcazione da 50 piedi nel centro della piazza come manifesto della grande competenza cantieristica regionale, e grazie alla meravigliosa installazione “Deep Blue Exploration Zone” che farà parte del villaggio della regata di quest’anno per sensibilizzare sulla connessione tra l’oceano e tutta la vita sul pianeta: l’esperienza immersiva in Piazza Unità presenterà video di esplorazioni negli abissi realizzate dalla nave di ricerca Falkor (too) dello Schmidt Ocean Institute e dal WWF Area Marina Protetta di Miramare.

Condivisione e inclusione saranno anche al centro dei laboratori dedicati ai bambini ad accesso libero che l’iniziativa The Human Safety Net, di Generali proporrà il 10,11,12 e 13 ottobre con il Centro per la Salute del Bambino (CSB) nello spazio Generali in Piazza Unità d’Italia.?

“Abbiamo progettato il Villaggio Barcolana con grande passione e impegno per far sì che il pubblico di Barcolana possa divertirsi, imparare, conoscere e stupirsi – ha sintetizzato il presidente Gialuz – e festeggiare e dare una dimensione di gioia alla Barcolana”. Tutte le attività a terra di Barcolana e tutti gli eventi sono infatti aperti al pubblico: per orientarsi nelle tante occasioni di incontri, cultura e divertimento è stato pubblicato un calendario day by day, disponibile da oggi online sul sito www.barcolana.it e in distribuzione in formato cartaceo all’Infopoint di Piazza Unità e nelle strutture ricettive.

I GRANDI APPUNTAMENTI – Oltre a ospitare equipaggi, partner ed eventi organizzati in maniera condivisa con associazioni e istituzioni del territorio, Barcolana organizza direttamente una serie di grandi eventi: dal concerto di apertura realizzato insieme al Comune di Trieste, al Barcolana Sea Summit – quattro giorni di eventi dedicati alla salute del mare tra economia, divulgazione e governo del mare, dall’8 all’11 ottobre – a BarcolanaUn Mare di Racconti (9-12 ottobre), rassegna letteraria che vedrà tra i protagonista anche la vincitrice del Premio Campiello Federica Manzon, a Barcolana Sea Chef (9 ottobre) mantenendo come comune denominatore il tema della sostenibilità e l’impegno a diminuire l’impatto dell’evento stesso. Barcolana produce anche la mostra “Dal pensiero alla mano”, che espone i progetti del Maestro d’Ascia Federico Lenardon, in programma dal 5 ottobre alla Sala Comunale D’Arte in Piazza Unità (inaugurazione sabato 5 alle 18.00).

Sabato 12 ottobre è in programma “Barcolana Ski FVG”, evento ideato da PromoTurismoFVG per mostrare l’unicità del Friuli Venezia Giulia, dove si potrà passare dalla montagna al mare nello stesso giorno. Testimonial saranno quattro ex campioni di sci rappresentanti di Italia, Austria, Croazia e Slovenia. La giornata prevede alle 10.30 una gara promozionale di sci alpino a squadre sulla pista artificiale di Aurisina, guidata dai testimonial e dai giovani atleti della squadra regionale, e alle 17.00 il saluto delle autorità in Piazza Unità d’Italia, dove sarà attiva l’area hospitality. I testimonial saliranno poi sullo yacht Solaris 60, alfiere del messaggio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” per la regata Barcolana, insieme a una rappresentanza delle Frecce Tricolori.

Intanto i velisti si stanno preparando: sono già oltre mille le imbarcazioni iscritte, dai grandi scafi pronti a competere per la vittoria alle piccole barche familiari, una parte dei partecipanti hanno pianificato di risalire l’Adriatico orientale e occidentale in flottiglia, grazie alle regate Go to Barcolana da Ravenna e Go to Barcolana from Slovenia, protagoniste nei giorni di vigilia. Già in navigazione per arrivare a Trieste anche il Nice, imbarcazione della Guardia di Finanza, che ha scelto Barcolana come evento conclusivo delle celebrazioni per i 250 anni del Corpo.