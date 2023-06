La leggenda di Belle e la Bestia a Palmanova. 1 agosto 2023

Si arricchisce di un nuovo appuntamento la rassegna “Estate di Stelle” della città patrimonio dell’umanità Unesco di Palmanova. Il prossimo 1° agosto (inizio alle 21.00), nella scenografica Piazza Grande andrà in scena “La leggenda di Belle e la Bestia”, musical per la regia di Luca Cattaneo, con musiche di Enrico Galimberti e coreografie dei Silvia De Petri, che racconta una delle favole più amate di sempre.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG per “Estate di Stelle”, sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it.

“Uno splendido musical che completa una spettacolare Estate di Stelle a Palmanova. In Piazza Grande risuoneranno le note di un evento grandioso, realizzato dai bravissimi attori di una Compagnia di livello nazionale – ha commentato il sindaco di Palmanova, Giuseppe Tellini – Un programma ricco e molte variegato quello di quest’estate palmarina, per giovani e meno giovani, per gli appassionati della musica italiana e internazionale, per chi ascolta il rock, la trap o il jazz, per gli amanti della comicità e dei musical. Un’offerta unica che riempirà di pubblico il bellissimo scenario della piazza principale della città stellata di Palmanova”,

In un castello lontano, un giovane principe, trasformato in una ripugnante bestia a causa della sua prepotenza, dovrà convivere con ricordi confusi del suo passato e di una principessa, ormai diventati leggenda. Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo, riavvolgendo nuovamente lo scorrere inesorabile del tempo. Il casuale incontro con Belle, figlia di un nobile marcante rimasto vedovo, farà riaffiorare nella memoria della Bestia il vago e dolce ricordo di una Principessa ormai dimenticata da chiunque a causa del potente sortilegio. La ricerca di una valida soluzione che possa portare l’incantesimo a spezzarsi si scontra però con le trame segrete di Miguel, pronto a tutto pur di prendersi in sposa la giovane Belle. Ma cosa accadrebbe se la Bestia si convincesse che la ragazza altro non è che la Principessa dimenticata a causa del maleficio? Una nuova storia di amore e di avventura raccontata in un musical travolgente, dall’epilogo inaspettato e mai raccontato.

Fra gli spettacoli già annunciati nell’estate di Palmanova troviamo i concerti di Sfera Ebbasta (2 luglio), Steve Hackett (13 luglio), Jimmy Sax e Symphonic Dance Orchestra (21 luglio), gli spettacoli comici di Pintus (7 luglio) e Checco Zalone (31 luglio)e il concerto del batterista dei Pink Floyd Nick Mason, in programma il 20 luglio, organizzato da Euritmicaper Onde Mediterranee. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .