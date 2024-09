Bibione: super weekend di sport per salutare l’estate

Tre giorni, tre eventi e oltre cinquemila partecipanti per quella che si preannuncia essere la più grande festa dello sport “on the beach” della stagione. Bibione (Venezia) celebra l’ultimo weekend d’estate con gli iconici appuntamenti di AeQuilibrium Beach Volley MarathonÒ e Bibione Beach Fitness. E per la prima volta arriva anche il Roadshow “sNOw DIFFERENCE EXPEDITION” che porterà in riva al mare un assaggio delle discipline olimpiche e paralimpiche delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

Le discipline olimpiche e paralimpiche invernali sbarcano in spiaggia

Accade tutto in un solo fine settimana, dal 20 al 22 settembre, sull’ampissimo arenile pronto a diventare un vero e proprio tempio dello sport e del divertimento. Ed è proprio per questo che la località veneta è stata scelta come tappa ufficiale del Roadshow “sNOw DIFFERENCE EXPEDITION”, il progetto finanziato dalla Regione del Veneto e realizzato da Fondazione Cortina in collaborazione con Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, che venerdì e sabato consentirà a tutti gli ospiti di mettersi alla prova con sfide fisiche e di cultura a tema sport invernali olimpici e paralimpici. Dalle Dolomiti di Cortina alla spiaggia di Bibione, le challenge a stazioni permetteranno di conoscere e provare alcune delle discipline che saranno presenti a Cortina d’Ampezzo nel 2026 – dallo sci alpino, al curling, al bob, skeleton e slittino, al para sci alpino e para snowboard, al wheelchair curling – e di incontrare i protagonisti di questi sport; ci saranno anche Tina e Milo, le Mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Gli atleti olimpici si sfidano sui campi della AeQuilibrium Beach Volley MarathonÒ

Ma lo spirito olimpico si respirerà anche sugli oltre cento campi da pallavolo della AeQuilibrium Beach Volley MarathonÒ, il torneo open di specialità più partecipato al mondo.

Insieme ai moltissimi appassionati e professionisti del volley giocato su sabbia, non mancheranno anche i grandi nomi del circuito World Beach Volley Tour, tra cui quelli degli azzurri Samuele Cottafava e Valentina Gottardi, che quest’estate hanno disputato a Parigi la loro prima Olimpiade.

Spettacolare come sempre il programma delle gare, che si disputeranno nelle tradizionali formule 2×2 Femminile, 2×2 Maschile, 2×2 Misto, 3×3 Femminile, 3×3 Maschile e 4×4 Misto, alla presenza di un’ospite d’onore: la campionessa del mondo di pallavolo, Federica Piccinini.

Il workout che fa spettacolo va in scena a Bibione Beach Fitness

A pochi passi di distanza, e sempre rigorosamente sulla spiaggia, la competizione fa spazio al divertimento e all’adrenalina di Bibione Beach Fitness, la più grande convention open air d’Europa dedicata al benessere fisico. Un workout party degno dei migliori festival musicali internazionali dove, su 14 mega palchi sulla sabbia, vanno in scena le performance di autentiche superstar del fitness, provenienti da tutto il mondo. A riempire la spiaggia, una coloratissima distesa di più di tremila appassionati, di ogni età e livello di preparazione, pronti ad allenarsi e divertirsi a ritmo di musica.

Oltre 300 ore di lezione e 40 discipline pensate veramente per tutti i gusti, dagli allenamenti funzionali e ad alta intensità ai circuiti in stile “Military”, dalle lezioni danzanti a quelle a tema Body&Mind. Per provare in anteprima e in un solo weekend tutte le discipline che faranno tendenza durante la prossima stagione.