Simply The Best – A Symphonic Homage to Tina Turner, 5 novembre 2024 a Udine

Nell’ottobre del 1986 la celebre rivista statunitense Rolling Stone le dedicò una delle sue copertine più iconiche: “Queen of rock’n’roll”, la Regina del rock’n’roll, fu il titolo scelto per l’intervista che sarebbe diventato da quel momento in poi il soprannome della mitica Tina Turner. Con oltre 200 milioni di dischi venduti e 12 Grammy Awards (di cui 4 onorari), oltre a 3 Grammy Hall of Fame e 1 Grammy Lifetime Achievement Award, è stata una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi.

Tina Turner è stata la prima vera star donna del rock’n’ roll, ha imperversato sulle scene musicali per oltre cinque decadi, è stata un’autentica icona, ha influenzato milioni di musicisti ed è stata un vero punto di riferimento anche per la sua storia personale al di fuori della musica e per le sue numerose battaglie.

A novembre di quest’anno avrebbe compiuto 85 anni, ma dopo una lunga malattia si è spenta il 24 maggio del 2023. Ma la sua musica e le sue canzoni continuano a risuonare più forti che mai. Sono innumerevoli i progetti discografici e cinematografici per celebrare la “Regina del Rock’n’Roll” e per farla conoscere anche alle nuove generazioni che non l’hanno vissuta: la sua magia e la sua forza risplendono finalmente anche a teatro con “Simply The Best – A Symphonic Homage to Tina Turner”. Dopo il successo nelle capitali dell’Est Europa, il concerto sinfonico arriva anche in Italia, debutterà il 5 novembre 2024 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine e il prossimo anno approderà nei principali teatri.

I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 19 settembre online su Ticketone.it, Eilo.it e nei punti vendita autorizzati.

Ideato dall’Orchestra Sinfonica Serba di Zrenjanin, “Simply The Best” racconta in musica i cinque decenni della storia di Tina Turner, una storia piena di eventi, drammi, successi, tragedie, cadute e rinascite. Da “What’s love got to do” a “We don’t need another hero”, passando per l’iconica “The Best”, la sua pazzesca versione di “Proud Mary”, “Private Dancer” e tante altre, tutte le iconiche hit della Regina del rock’n’roll verranno suonate dal vivo dall’Orchestra Sinfonica, diretta dal direttore Mikica Jevti?, e cantate da Julijana Vincan, che cercherà di riportare immaginificamente la grande diva sul palco e allo stesso tempo di travolgere il pubblico con una performance energica, vibrante e generosa, come lo era Tina Turner.

«Era un’artista di enorme talento. Stimolante, calorosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato tanto quando ero giovane e non la dimenticherò mai.» Mick Jagger

SIMPLY THE BEST

“A Symphonic Homage to Tina Turner”

5 NOVEMBRE 2024, ore 21:00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi dei biglietti:

Platea gold € 52,00 + dp

Platea numerata € 47,00 + dp

Prima galleria € 42,00 + dp

Seconda galleria € 34,00 + dp

Terza galleria € 30,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 19 settembre online su Ticketone.it, Eilo.it e in tutti i punti vendita autorizzati