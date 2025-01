Bilancio da record per la Staffetta Telethon Udine

Al primato di partecipanti, si aggiunge quello delle donazioni, che hanno superato quota 397mila euro. Incontro a Udine con Ilaria Villa, dg di Fondazione Telethon

L’edizione numero 26 della Staffetta Telethon 24 per un’ora di Udine si conclude ufficialmente con un bilancio da record. Accanto al primato dei partecipanti, con 870 squadre al via, anche il contatore delle donazioni a favore di Fondazione Telethon si chiude con la cifra più alta di sempre: 397.323 euro. Ampiamente superati, dunque, i numeri del 2023, quando erano scese in campo 690 squadre per un totale di 320mila euro interamente devoluti alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Lo straordinario risultato della manifestazione solidale che, il 30 novembre e l’1 dicembre ha animato il cuore del capoluogo friulano, è stato reso noto questa mattina, in occasione di una visita molto speciale. Il Comitato Udinese Staffette Telethon, infatti, ha accolto Ilaria Villa, direttore generale di Fondazione Telethon.

Villa, assieme al direttivo del Comitato, guidato da Marco de Eccher, è stata ricevuta in Municipio dal vicesindaco Alessandro Venanzi e dall’assessore allo sport Chiara Dazzan. Un incontro che è stato l’occasione per consolidare il rapporto privilegiato tra Udine e Fondazione Telethon, nato nel 1990 proprio con la Staffetta 24 per un’ora che, negli anni, grazie alla generosità di decine di migliaia di persone, ha permesso di raccogliere, complessivamente, oltre 3,5 milioni di euro a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Una relazione speciale che, lo scorso aprile, l’Amministrazione comunale aveva voluto suggellare con la consegna a Fondazione Telethon del Sigillo della Città, uno dei massimi riconoscimenti cittadini, in occasione dei 25 anni di storia della Staffetta, evento unico nel suo genere in Italia.

“Il legame tra Udine e Fondazione Telethon dura da 26 anni e culmina, ogni anno, con un evento, la Staffetta 24x1h, che riempie la nostra città di decine di migliaia di persone all’insegna della solidarietà e della ricerca”, le parole del vicesindaco Venanzi. “Ancora una volta possiamo dire che la Staffetta ha superato i precedenti record e di questo siamo molto contenti, perché Udine conferma il suo impegno sul tema. Nel futuro, l’intenzione da parte nostra non può che essere quella di valorizzare ancor di più questo appuntamento”.

“Questo risultato – sono le parole del presidente de Eccher – ci lusinga e premia il grande impegno dei volontari che partecipano attivamente all’organizzazione della Staffetta. A questo proposito ritengo doveroso ringraziare tutte le persone che hanno contribuito: i numeri di questa raccolta ci stimolano a un impegno sempre maggiore”.

Villa, dal canto suo, ha sottolineato l’unicità della manifestazione nel quadro delle iniziative a favore di Fondazione Telethon. Un unicum, quello udinese, da valorizzare e far conoscere, come modello, anche nel resto d’Italia.

I NUMERI. Sono state 870 le squadre che, per due giorni, hanno animato il centro città, per un totale di oltre 22mila persone, contando anche i 1.500 studenti iscritti alla Staffetta Giovani che ha aperto il weekend sabato mattina e i partecipanti da remoto, che hanno corso da tutta Italia e dall’estero usando l’applicazione dedicata per poter essere presenti, anche a distanza, all’abbraccio solidale friulano.

Fin dalla sua prima edizione, chi partecipa alla staffetta dà il proprio contributo alla ricerca sulle malattie genetiche rare, per dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie e, al tempo stesso, far progredire la conoscenza e sostenere il lavoro di tanti ricercatori in Italia e nella nostra regione. In Friuli Venezia Giulia in questi anni Fondazione Telethon ha finanziato 108 progetti, per un importo totale di 12.738.453 euro.

Il Comitato ringrazia tutte le persone che, con la loro generosità e mettendo a disposizione il proprio tempo, hanno contribuito a questo risultato storico. Un grazie speciale va alle aziende e ai partner, a cominciare da Bnl – Bnp Paribas, main sponsor dell’evento, che non ha fatto mai mancare il proprio apporto e sostegno anche dal punto di vista organizzativo, passando per Fiasp Udine e Interlaced, da anni partner tecnologico della Staffetta, che garantisce il corretto funzionamento del sito e delle iscrizioni.