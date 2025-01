Inaugurazione anno accademico dell’Accademia di Belle Arti di Udine. Madrina Gabriella Paruzzi

L’Accademia di Belle Arti di Udine G.B. Tiepolo, la più grande scuola di Arte e Design privata del Nord Est a livello universitario, inaugura lunedì 20 gennaio l’anno accademico 2024-25, a partire dalle ore 11:00, in viale Ungheria, 22.

Madrina dell’evento sarà Gabriella Paruzzi, ex campionessa di sci di fondo, vincitrice della medaglia d’oro nella 30 km a tecnica classica ai XIX Giochi Olimpici invernali di Salt Lake City 2002 e della Coppa del Mondo di sci di fondo del 2004.

Il programma della cerimonia prevede, dopo i saluti istituzionali del Vicepresidente del FVG e Assessore regionale alla cultura e allo sport, Mario Anzil e il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni e gli interventi dei rappresentanti di docenti e studenti, la relazione del Direttore Generale Cristian Rizzi sull’andamento dell’Accademia e quello dell’Amministratore Delegato Michele Florit sui nuovi spazi di viale Ungheria.

Seguirà il discorso del Direttore, Fausto Deganutti che introdurrà Gabriella Paruzzi. Dopo il suo intervento, insieme consegneranno il Premio Accademia Tiepolo agli studenti che nel 2024 si sono distinti nel portare a termine con merito il loro percorso accademico.

“Lunedì inaugureremo ufficialmente il nuovo anno accademico. Si tratta di un appuntamento importante per l’Accademia che è stata protagonista di una forte crescita, sia dal punto di vista degli iscritti, che dal punto di vista dell’offerta formativa – spiega il Presidente, Alberto Bonisoli -. Rispetto allo scorso anno le immatricolazioni di ABA UD sono aumentate di oltre il 60%, con il raddoppio delle classi di grafica mentre quelle di interior design sono addirittura triplicate. Da quest’anno abbiamo arricchito l’offerta con nuove specializzazioni, mentre nell’ottobre 2025 lanceremo i primi trienni in lingua inglese, a conferma della volontà dell’Accademia di voler fornire quanti più strumenti possibile per permettere ai giovani di potersi proporre nel modo migliore in ambito professionale”.

L’evento è aperto ma con posti limitati. Per partecipare scrivere all’indirizzo mail eventi@accademiatiepolo.it