Il nuovo anno è iniziato, e puntuale arriva anche la nuova call “Richiedo asilo artistico”, alla sua undicesima edizione e promossa da Quarantasettezeroquattro ets, Festival In\Visible Cities-Contaminazioni Digitali e PimOff. Spazi, risorse e sostegno sono ancora una volta messi a disposizione di artisti e compagnie per favorire la sperimentazione nell’ambito del teatro, della danza, della multimedialità. Il costante obiettivo di questo bando, frutto di un progetto di rete, è quello di favorire la crescita, la sperimentazione, il dialogo con professionisti, pubblici e contesti differenti.

LA CALL A CHI È RIVOLTA? – I destinatari di “Richiedo asilo artistico” sono singoli artisti, di qualsiasi nazionalità, purché maggiorenni; ma anche gruppi, collettivi e compagnie. I candidati potranno presentare spettacoli o creazioni interdisciplinari che vedano in particolar modo valorizzato il dialogo fra linguaggi performativi, multimediali e/o nuove tecnologie; oppure creazioni installative e/o performative in spazi pubblici. Il tutto dovrà essere sviluppato in residenza (in unica tappa) a cui seguirà la restituzione; alternativamente sarà possibile candidare un progetto che ha già debuttato. In ambi i casi è necessaria flessibilità nell’ideazione e sviluppo dei progetti, vista la natura del bando. Per ogni tappa di residenza e ogni ospitalità è previsto un cachet di 2 mila euro.

FORMAT E TECNOLOGIA – La giuria privilegerà progetti innovativi nel rapporto tra performance, linguaggi multimediali e spazi urbani o naturali attraverso format site specific e community specific; oppure che sviluppino l’idea di “archivio espanso”, inteso come un dispositivo dinamico e performativo, che include memorie, esperienze, relazioni. Sarà posta particolare attenzione ai progetti che prevedono l’utilizzo di tecnologie leggere e/o dispositivi del quotidiano in una declinazione scenica.

IL BANDO COMPLETO E COME PARTECIPARE – Il bando completo – che ha ricevuto il contributo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dei Comuni di Gradisca d’Isonzo e Turriaco – è disponibile su invisiblecities.eu. Sullo stesso sito è possibile trovare anche l’apposito modulo da utilizzare per inviare la propria candidatura, entro e non oltre il 14 febbraio 2025.

I PROMOTORI – Le realtà promotrici della call sono da sempre note perché attente ai linguaggi performativi contemporanei. Con la decisione di intraprendere un percorso in rete, attraverso questa call comune, puntano a offrire la possibilità, ad alcuni dei progetti selezionati, di crescere grazie al confronto con altri artisti, con tutor e con spazi differenti nel corso delle diverse tappe: all’interno delle residenze a Gradisca d’Isonzo all’interno delle residenze di In\Visible Cities-Contaminazioni digitali e a Milano, negli spazi del PimOff.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a segreteria@quarantasettezeroquattro.it.