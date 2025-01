Premio Nonino 2025. Sabato 25 Gennaio

La Giuria del Premio Nonino, presieduta da Antonio Damasio, e composta da Adonis, Suad Amiry,

John Banville, Luca Cendali, Mauro Ceruti, Jorie Graham, Amin Maalouf, Claudio Magris,

Norman Manea ed Edgar Morin ha così assegnato i Premi Nonino Duemilaventicinque:



PREMIO NONINO RISIT D’AUR BEN LITTLE

BARBATELLA D’ORO 2025 e il VITIGNO PIGNOLO



PREMIO INTERNAZIONALE NONINO 2025 MICHAEL KRÜGER (La Nave di Teseo)



PREMIO NONINO 2025 DOMINIQUE de VILLEPIN



PREMIO NONINO 2025 ‘MAESTRA DEL NOSTRO TEMPO’ GERMAINE ACOGNY

La consegna dei premi e le celebrazioni per i Cinquant’anni dell’Istituzione del Premio Nonino 1975-2025

avranno luogo presso le Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, sabato 25 Gennaio 2025 alle ore 11.00

Programma:

_ Arrivo in distilleria, L’Aperitivo Nonino BotanicalDrink, Nonino Grappa Cocktail

e Amaro Nonino Quintessentia® di benvenuto

_ La Famiglia Nonino distilla per gli ospiti ÙE® Acquavite d’Uva Monovitigno® Fragolino Vigne del Friuli

_ Cerimonia di assegnazione dei PREMI NONINO 2025

_ Pranzo e brindisi con ‘Spirito’ Nonino per i Cinquant’anni del Premio Nonino e i Quarant’anni dell’Acquavite d’Uva ÙE® creata da Benito e Giannola nel 1984.