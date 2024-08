BRUNORI SAS il protagonista del MYSTERY CONCERT al NO BORDERS MUSIC FESTIVAL

Erano in quattromila ad aspettarlo, e molti erano molti i nomi sussurrati su chi potesse essere l’artista misterioso. Poi arriva lui, e l’applauso è unico e scrosciante. L’accoglienza del pubblico del No Borders Music Festival per Brunori Sas è totale. La scommessa fatta dal pubblico, ma anche da Brunori stesso, nel vedere chi si sarebbe trovato davanti, è stata vinta a mani basse.

Il concerto totalmente acustico, accompagnato solo da un pianoforte alternato da una chitarra e dalla voce delicata della compagna Simona Marrazzo, ha visto il cantautore calabrese protagonista assoluto di una giornata dedicata alla canzone d’autore, specchio e diario della sua vita personale: Le Quattro Volte, Il Mondo Si Divide, Kurt Cobain, La Verità, La Vita Pensata, Canzone Contro La Paura e molte altre.

Dario Brunori parla con il pubblico tra una canzone a l’altra e la sua ironia diventa il nuovo palcoscenico di cui non sapevamo di aver bisogno. La leggerezza dei suoi brani accompagnata al senso di riflessione sono un binomio costante nel mondo di Brunori che lo fanno percepire come un amico di vecchia data che ti racconta la sua vita e che in qualche modo carpisce le tue emozioni e le trasforma in note e parole. Perfettamente calato nel suo essere ciò che appare, Dario Brunori funziona perché è reale, il suo mondo lo è, perché ci appartiene e ne facciamo parte.



Tra il grande pubblico che è arrivato ai Laghi di Fusine oggi c’era anche tutta la sua bellissima famiglia e l’emozione non poteva che essere amplificata per questo quadro di quotidianità familiare che rendeva le canzoni suonate da Brunori Sas ancora più realistiche. A fine concerto, dopo il bis, Dario e Simona si sono goduti il meritato applauso e a sorpresa è corsa sul palco anche la piccola di casa, Fiammetta, che insieme ai genitori ha goduto dell’affetto dell’intero pubblico del No Borders Music Festival.



Molti considerano Dario Brunori, in arte Brunori Sas, un erede di precedenti e ben noti cantautori del panorama italiano, ma oggi ci ha dimostrato come il suo sia uno stile unico, talmente personale che difficilmente può essere paragonato a realtà precedenti.

Il No Borders Music Festival 2024 prosegue domani, domenica 04 agosto ai Laghi di Fusine alle ore 14:00 con Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu.

foto: Fabrice Gallina, Simone Di Luca, Omar Breda