RUGGERO DE I TIMIDI e RUMATERA martedì 6 agosto a Lignano Sabbiadoro

Serata ad alto contenuto di energia e divertimento in programma domani, martedì 6 agosto, al Lignano Sunset Festival con l’evento intitolato “La Notte Umida”. Protagonisti sul palco saranno l’insolito crooner Ruggero de I Timidi e la punk rock band veneziana dei Rumatera, ad alternarsi sul palco per proporre, con la consueta irriverenza, i rispettivi successi. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione conCittà di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuitiTicketone e Vivaticket e lo saranno anche domani alla biglietteria dello spettacolo dalle 19.00. Apertura porte alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Dopo la Notte Bianca e la Notte Rosa, finalmente arriva “La Notte Umida”! Grazie a Ruggero de I Timidi e ai Rumatera, che si daranno appuntamento il 6 agosto al Lignano Sunset Festival. Dopo l’inedita collaborazione tra le baite di montagna per la realizzazione del singolo invernale “Apres Ski“, Ruggero de I Timidi e Rumatera hanno deciso di unire le loro forze (e i loro musicisti) per un evento estivo senza precedenti, in cui i repertori dei due gruppi verranno miscelati per creare un cocktail musicale colorato e pieno di energia, ma con la giusta dose di romanticismo. Ruggero de I Timidi, crooner di Udine, è il cantante da night che mancava in questi anni, capace di accoppiare modernità e vintage con canzoni che affrontano in modo diretto tematiche scomode. I Rumatera, originari di Venezia, sono una band che sfugge dagli schemi del panorama musicale italiano. Fondono le tradizioni della propria terra con l’energia del punk rock californiano degli anni ’90, rappresentando una rivincita contro il messaggio omologante dei talent.Il calendario del Lignano Sunset Festival proseguirà con i live di Max Angioni (9 agosto), Mahmood(12 agosto), Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber (19 agosto), Tony Hadley (20 agosto), Loredana Bertè (22 agosto) e Marlene Kuntz (23 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it. Info e biglietti su www.azalea.it .