Caleb (2020): Teaser Trailer del Film diretto da Roberto D’Antona – HD

Caleb (2020): Trailer del Film diretto da Roberto D’Antona – HD

Diretto da: Roberto D’Antona

Con: Annamaria Lorusso, Roberto D’Antona, Francesco Emulo, Alex D’Antona, Natalia Moro, Erica Verzotti e

Nicole Blatto

Rebecca è sulle tracce di sua sorella, una giovane giornalista scomparsa mentre stava indagando su

una serie di incresciosi eventi. Le sue ricerche la conducono fino a Timere, un luogo remoto e lontano

dal frastuono della quotidianità, un luogo in cui vige il rigore del silenzio e il timore di qualcosa di oscuro.

Qui Rebecca incontrerà uno stravagante scrittore e il custode della chiesa del paese, ma soprattutto

incontrerà Caleb, un uomo affascinante, ricco ed elegante il cui sguardo tenebroso nasconde un

agghiacciante segreto. Ed è proprio in questo luogo, il cui tempo sembra muoversi tra le ombre e la

minaccia è sempre all’erta, che presto Rebecca verrà a conoscenza di una terrificante verità e la lotta tra

bene e male avrà inizio.

