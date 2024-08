Campionato Italiano Skateboard a Lignano Sabbiadoro 24- 25 agosto

Lo skateboard torna a essere protagonista in Friuli Venezia Giulia. Lo skatepark di Lignano Sabbiadoro è stato scelto infatti, come unica location per il “CIS: Campionato Italiano Skateboard 2024 – Disciplina Street”.

La competizione, organizzata dalla “Asd Thankyouskateboarding”, si terrà i prossimi 24- 25 agosto presso lo Skatepark di Viale Europa, nella nota località balneare friulana.

Sarà l’occasione per poter vedere nuovamente all’opera le giovani promesse regionali che si contenderanno il podio con gli atleti delle altre regioni italiane.

A differenza del passato, da quest’anno aver partecipato al Campionato regionale di skateboard è requisito fondamentale per poter accedere alla gara nazionale e nella nostra regione sono stati numerosi gli atleti, che non hanno voluto farsi scappare questa possibilità e si sono sfidati tra maggio e luglio nelle 3 tappe di campionato locale che si sono tenute a Lignano Sabbiadoro (Ud), Udine e Codroipo (Ud).

Il Campionato Skateboard FVG si è concluso il 6 luglio scorso a Codroipo e proprio in quell’occasione sono stati proclamati i Campioni regionali 2024 della disciplina Street.

Nella categoria junior maschi l’oro è andato a Thomas Bortignon, l’argento a Emil Bianchi, mentre Angelo Sinatra ha conquistato la medaglia di bronzo. Nella categoria junior femmine il podio è andato a Chloe Zanusso seguita da Emma Stocco, mentre al terzo posto si è piazzata Marie Hermine Krassnig.

Per la categoria Open femminile, prima Lara Bidin, seguita da Arianna Drigo e al terzo posto Aurora Cumin. La categoria Open maschi è stata conquistata da Diego Nardini, seguito da Federico Mazzucchielli e Simone Domi.

Infine, nella categoria Master maschi Stefano Schiesari si è aggiudicato il primo posto, secondo Matteo Bognolo e terzo Alessandro Coppola.

Tornando alla tappa di campionato nazionale del prossimo weekend, le attività inizieranno già venerdì 23 agosto, giornata nella quale sarà possibile accedere al park per del Free Skate accompagnati dal Dj set by Simongus. Nella stessa giornata, verranno anche allestiti dei chioschi Food & Drinks di prodotti locali, che saranno presenti per l’intero fine settimana, stand di prodotti tecnici e un Finger skate park dove, parallelamente alla competizione, si disputerà il Campionato Italiano Fingerboarding.

La sera di venerdì tutti gli skater potranno partecipare alla “Game of Skate” e al “Best Trick” contendendosi i premi in materiale e un cash prize finale di 300 euro.

Sabato 24 agosto invece, si entrerà nel vivo della competizione con le fasi di qualifica e le semifinali delle diverse categorie di gara per gli atleti iscritti alla Fisr e già precedentemente accreditati.

A fine giornata la festa continuerà con la “Death Race” un momento aperto a tutti, con premi in materiale e un buono da 200 euro.

La giornata di domenica sarà dedicata alle Finali e alle premiazioni delle diverse categorie di gara, con la proclamazione dei campioni nazionali skateboard disciplina Street per il 2024.

Sarà anche l’occasione per scoprire chi rappresentare l’Italia ai Mondiali di Skateboard ai “World Skate Games” infatti. i primi tre atleti classificati della categoria Open maschile e femminile avranno l’opportunità di gareggiare con i migliori skater mondiali dal 7 al 13 settembre a Roma.

Ultima novità di quest’anno l’istituzione del “Best Rookie Awards”, un premio speciale offerto da Londinese, pensato per i giovani talentuosi che si sono distinti per la loro creatività e abilità durante le giornate di gara, a prescindere dai punti e dal piazzamento ottenuto, che consentirà di premiare un giovane o una giovane partecipante, che si è distinto per il suo talento e la sua grinta.

L’evento vanta il patrocinio e supporto di FISR, ITSB, FISR FVG, si fregia del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e conta sul supporto di East Wind Shop, Nautica Bibione, Prealpi San Biagio, Mariussi, Lignano Pineta, Città di Lignano Sabbiadoro, Latisana & Music, Zahre Beer, Al Buon Bicchiere, Backyard, Italian Fingerboarding, Iriedaily, Iuter, SantaCruz, Etnies, stance, Lakai /bluedistribution, American socks, Blueskin , Ementa, Mushroom, Propaganda , Osiris Shoes, Opera, Blast distribution, Globe, Bones, Powell, RNG, DC , Element