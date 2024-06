Campionato Regionale di Skateboard 9 giugno Skatepark del Parco Ardito Desio

Udine ospiterà il prossimo 9 giugno la seconda tappa del Campionato Regionale di Skateboard FISR/FVG 2024. La gara, organizzata dalla “Fareskate ASD” si svolgerà presso lo Skatepark del Parco Ardito Desio.

La “Fareskate Asd”, pur essendo un’associazione neocostituita, può contare sull’esperienza del suo Presidente Luca Poldelmengo, già attivo nel settore da più di un decennio.

“Gli obiettivi dell’Associazione” – riferisce Poldelmendo – “sono creare un’ambiente sano per insegnare questo sport, organizzare eventi, contribuire alla costruzione di nuovi skatepark e in generale cercare di far appassionare le persone allo skateboard, siano esse atleti o anche semplici spettatori”.

“Lo skateboard – prosegue Poldelmengo – è uno sport derivato dalla cultura street, ha una forte componente di libertà e di creatività, c’è un mondo attorno ad esso: arte, disegno, musica, foto, video, DIY, ecc e il nostro obiettivo è di trasmettere anche tutto questo ai nostri allievi.”

“La “Fareskate Asd” ha accolto quindi con piacere l’invito ad organizzare la tappa di Campionato a Udine, poiché” – dice Poldelmengo “anche attraverso questo genere di eventi è possibile far conoscere a sempre più persone lo skateboarding e al tempo stesso sensibilizzare le amministrazioni pubbliche a supportare la disciplina.”

Per quanto riguarda la gara di domenica 9 giugno, alle 11:00 verrà dato il via agli accreditamenti degli atleti già precedentemente registrati tramite il portale LiveHeats, mentre la gara vera e propria avrà inizio alle ore 13:00 e si protrarrà fino al pomeriggio.

Le premiazioni sono previste alle ore 18:00 circa.

Come di consueto nel corso della giornata verrà allestito un servizio food & beverage e l’evento verrà accompagnato da Dj Set.

La manifestazione è organizzata dalla “Fareskate Asd” con il patrocinio del Comune di Udine, FISR, Italian Skateboarding, la collaborazione della “Asd Thank you Skateboarding” e della “Polisportiva Codroipo” e si fregia del marchio “IO SONO FVG”

L’Associazione verrà supportata nell’organizzazione della tappa da Plastic Udine, Outline Monfalcone, Banca di Credito Cooperativo CrediFriuli, Neruda Cafè Udine, Polignone Giuseppe SNC, Rng Distribution, uztzu.raw, Propaganda Clothing, Blueskindenim, Dolly Noire, Ementa, Mushroom, American Socks, C1RCA, Santa Cruz Skateboards, Globe, Powell-Peralta Skateboards, New Balance, Bones Wheels.