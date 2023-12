Capodanno a Gorizia

Archiviate le giornate del Natale, che hanno offerto un pieno di iniziative, luci, allegria e animazione per le vie di Gorizia, il maxi cartellone di eventi del Dicembre Goriziano – messo a punto dal Comune di Gorizia con il sostegno e la collaborazione della Regione, della Camera di commercio Venezia Giulia, dell’Apt, della Pro Loco di Gorizia, del Gect e della Confcommercio di Gorizia– è ancora in piena attività per accompagnare la città fino all’attesa serata del 31 dicembre quando tutti potranno festeggiare assieme la fine dell’anno e l’arrivo dell’anno nuovo in Piazza Vittoria. Sul palco allestito nella centralissima piazza – dove campeggia anche il grande albero natalizio ed è sempre attiva la pista di pattinaggio, che farà divertire grandi e piccini fino al 7 gennaio – sono in programma musica e animazione dalle 22 alle 2 con la grande festa Wonder Company 2k24 di Radio Company. Il programma della serata prevededalle 22 alle 23 si l’esibizione della Band Slegare Tobia, a cui seguiranno, dalla 23 alle 24, musica e animazione con Joe e Alex O’neill Dj. La mezzanotte sarà salutata da uno spettacolo di stelle filanti e coriandoli dal palco della piazza a cui seguirà lo show pirotecnico con colonna sonora dal Colle del Castello. Da poco dopo la mezzanotte fino all’una ancora musica e balli, con i Dj che animano la festa e gran finale, fino alle 2, con la Band live. “Aspettiamo tutti in Piazza Vittoria dove Gorizia saluterà il nuovo anno con una fantastica serata, ricca di spettacolo e tanto divertimento”, spiega l’Assessore Luca Cagliari. “Abbiamo previsto uno spettacolo pirotecnico con fuochi d’artificio parzialmente silenziati nel rispetto degli animali e per limitare il disturbo: questo non toglierà nulla alla spettacolarità di questi fuochi sparati dal Colle del Castello per illuminare il cielo ed essere visibili dall’intera citta“. Si ricorda che è in vigore l’ordinanza del Sindaco Ziberna che vieta petardi e botti su tutto il territorio comunale dal 30 dicembre al 2 gennaio.

Come detto, aperta fino al 7 gennaio la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in piazza Vittoria per il divertimento di grandi e piccini: sempre in piazza Vittoria, sulla facciata della Chiesa di Sant’ignazio, ogni giorno si può assaporare la magia del video mapping con il racconto immersivo: spettacolo ogni giorno alle 17, 18.30, 20 e 21.30

Nel programma del Dicembre Goriziano, previsto per domani, venerdì 29 dicembre, alle 21 il concerto Live Forever del Sinfonico Honolulu – Ukulele Orchestra che si esibirà al Teatro Verdi ad ingresso libero. Il repertorio del concerto è interamente dedicato alle più grandi hit dagli anni sessanta a oggi, con le canzoni che hanno fatto la storia di quel decennio, dai Beatles, agli Stones, ai Ramones, fino ai successi della new wave e del pop degli anni ottanta. Un repertorio di grande fascino che risulta molto particolare proprio per l’uso dell’ukulele che restituisce a brani nati in una dimensione elettrica, una versione completamente acustica. Sabato 30 dicembre dalle 19.00 in Piazza Sant’Antonio si potranno rivivere le atmosfere del mito americano con l’esibizione dell’Old America Duo – Country-Rock History, tra sonorità, chitarre e l’esposizione delle Harley Davidson: un grande live country-rock history a cui seguirà musica con Deejay Mariano & Deejay Liv. Sempre sabato, prende vita da San Rocco la magia di uno spettacolo itinerante che arriverà fino a Borgo Castello. Dalle 17, “La festa degli asini ed il mistero delle 12 notti”, a cura della Parrocchia di San Rocco. Per il primo giorno dell’anno, lunedì 1^ gennaio, alle 18.00 a Palazzo De Grazia nell’ambito dei concerti-aperitivo proposti dalla Casa delle Arti di Gorizia, in calendario il tradizionale Concerto di Capodanno eseguito dalla Gorizia Guitar Orchestra, guidata dal Maestro Claudio Liviero e le soliste Giulia Liberalato alla chitarra e Luisa Sello al flauto. Ingresso gratuito