Carnevale a Muggia. Gli eventi in programma

E’ arrivato il gran giorno della la 69esima edizione dello storico Carnevale Muggesano, di cui si ha notizia fin dal 1420 anno in cui se ne fa cenno nello Statuto comunale, la cui magia si rinnoverà ancora una volta fino al 22 febbraio 2023, per una settimana di festa, allegria e colori all’insegna della tradizione e della cultura tutta Muggesana e – soprattutto – del sano divertimento per tutti, in particolare per i bambini e le famiglie.

Come sempre il momento centrale e più atteso dei festeggiamenti sarà naturalmente quello della Sfilata dei carri allegorici accompagnati dalle oltre 2000 maschere delle otto Compagnie del Carnevale Muggesano di domenica 19 febbraio (che in caso di maltempo sarà rinviata alla domenica successiva) presentata dalle Compagnie del Carnevale Muggesano.

Alle ore 13.00 da via Forti prenderà il via il 69° Grande Corso Mascherato che si snoderà lungo il consolidato percorso di via Forti, via D’annunzio, via Roma, piazza della Repubblica, Largo Caduti della Libertà, via Battisti e Lido. Saranno presenti la Madrina dell’edizione 2023, Sofia Zorzon e Re Carnevale, Giovanni Derin.

Questi i motti presentati in ordine di sfilata: Bulli e Pupe “#NOISEmobulliepupe” / La Bora “Oio de gomito”/ Ongia “Coloremo… La musica”/ Mandrioi “Commedia… Divina” / Lampo “Guardie e ladri” / Bellezze Naturali “Paiazi” / Brivido “Tha mask” /Trottola “Viva Las Vegas”.

La sfilata sarà visibile in diretta streaming con il supporto tecnico di Antonio Giacomin di Fluido.it sul sito internet delle Compagnie del Carnevale Muggesano carnevaldemuja.com.

A commentare la Sfilata saranno i conduttori Barbara Pernar e Igor Damilano di Radio Punto Zero Tre Venezie, radio ufficiale del Carnevale Muggesano, che nei giorni antecedenti racconterà le notizie e svelerà le novità del Carnevale Muggesano in tutta la regione, costa slovena e zona transfrontaliera con la Carinzia (Austria).

Il Carnevale di Muggia sarà trasmesso in diretta tv su Telequattro domenica 19 febbraio a partire dalle 13.30 (replica in prima serata alle ore 21).

Media partner del Carnevale Muggesano, Trieste Cafe.

Seguiranno le Premiazioni delle Compagnie partecipanti alla sfilata in Piazza Marconi e le Bande a ruota libera nelle Calli e piazze di Muggia. Dalle ore 20.00 in piazza Marconi Aperitivo musicale in maschera con balli di gruppo e musica revival ’80 e ’90.

Per consentire lo svolgimento della sfilata sono previste alcune modifiche alla viabilità

In occasione del Corso Mascherato di domenica,che inizierà alle 13, la linea 20 da Trieste sarà intensificata tra le ore 11.00 e le ore 14.00 in direzione Muggia e poi fino alla sera per il rientro a Trieste: ultima corsa da Muggia in partenza all’1.00. Sarà inoltre attivato un bus navetta fra strada delle Saline (dove sarà possibile parcheggiare l’automobile, in corrispondenza dello stabilimento Barilla) e piazzale Curiel per l’intera giornata.

Il parcheggio Alto Adriatico sarà a disposizione esclusivamente dei residenti di Muggia.

Lunedì 20 febbraio sarà la giornata dell’attesa e tradizionale Megafrittata.

Dalla mattina nelle Calli e piazze di Muggia come da tradizione secolare si andrà “A ovi” per l’antica questua di gruppi mascherati nelle case e nelle trattorie del centro storico e nei dintorni di Muggia. Serviranno per preparare, alle ore 17.00 in Piazza Marconi, la tradizionale Megafrittata offerta dalla Confartigianato.

In precedenza, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 in Piazza Marconi, intrattenimenti per bambini e adulti con giochi, balli e altro a cura di Ernesto Animazione. Alle 15, avranno luogo le premiazioni del Torneo di calcio e alle 16 la prima Asta di beneficenza Carnevale di Muggia, grande novità di questa edizione.

Lunedì 20 febbraio alle ore 16.00, in piazza Marconi, si terrà infatti la prima asta solidale, dove verranno assegnati, al miglior offerente, maschere e altri oggetti realizzati nel corso del tempo delle Compagnie del Carnevale. I proventi della vendita verranno destinati alla spesa per famiglie muggesane in difficoltà. La partecipazione è aperta a tutti, è sufficiente presentarsi sul posto e gli oggetti in vendita saranno facilmente trasportabili. Banditore d’asta d’eccezione sarà lo stesso Re Carnevale con ospiti a sorpresa.

Seguirà alle 20, nelle piazze e nelle calli, l’Aperitivo musicale in maschera con balli di gruppo e musica revival ’80 e ’90.

Martedì 21 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, dalle 10 alle 12 piazza Piazza Marconi ospiterà l’intrattenimento a cura di Ernesto Animazione.

Alle ore 16.30 prenderà poi il via la Sfilata senza carri, allegra “replica” del Corso mascherato (stavolta però solo di figuranti) da parte dei partecipanti alla sfilata domenicale, che muoverà da via D’Annunzio per proseguire poi per via Roma, Piazza della Repubblica, via Battisti e via Dante.

Le maschere confluiranno quindi in Piazza Marconi per la Consegna, alle 17.00, dei 4 trofei principali del Carnevale e le Premiazioni delle maschere d’Oro e delle Bande che si sono distinte durante il Corso mascherato di domenica.

E’ prevista come sempre anche l’assegnazione del Trofeo Artigiani.

Dalle ore 20.00, nelle piazze e calli, Aperitivo musicale in maschera con balli di gruppo e musica revival ’80 e ’90.

Mercoledì 22 febbraio è tempo di Ceneri. Alle ore 16.00 in Piazza Marconi, la Veglia funebre delle vedove inconsolabili a cura delle Compagniedel Carnevale Muggesano e i solenni Funerali che segneranno la chiusura del 69° Carnevale Muggesano.

Sabato 25 febbraio infine dalle ore 15 alle ore 18 il Carnevale Muggesano sarà al Palmanova Outlet Village per “Carnevale al Village”, sfilata di gruppi carnevaleschi del Friuli Venezia Giulia con le bande Bellezze, Filarmonica di Santa barbara e Ongia con divertimento e gadget per i più piccini.

Al Carnevale di Muggia è abbinato anche il Concorso Fotografico e video 2023 con partecipazione gratuita organizzato dall’Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia “Stare assieme per Carnevale” aperto a tutti i fotografi e amanti del video sia amatori che professionisti, senza limiti di età e nazionalità. Le fotografie devono essere inedite e gli scatti eseguiti tra il 16 e il 22 febbraio 2023 a Muggia. Le immagini e i video dovranno essere spediti via email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] dal 23 febbraio e fino alle ore 24 del 30 aprile 2023.

Il regolamento completo è presente sul sito http://www.carnevaldemuja.com.

La giuria sarà composta da fotografi e tecnici video professionisti e i risultati saranno comunicati e resi disponibili su internet entro il 15 giugno su www.carnevaldemuja.com e su sulla pagina Facebook dell’Associazione del Carnevale di Muggia. La data delle premiazioni sarà comunicata in seguito.

Durante il Carnevale Estivo verrà allestirà una mostra delle immagini migliori e dei video e le foto e i video pervenuti saranno inseriti online sulla pagina Facebook dell’Associazione del Carnevale di Muggia e sul sito www.carnevaldemuja.com.

Per la gioia dei bambini di tutte le età sul piazzale del Caliterna per tutta la durata dell’evento sarà allestito un Luna Park con area giochi e animazione per bambini. E sempre per i più piccoli, ogni giorno intrattenimento per bambini e animazione per tutte le mascherine a cura di Ernesto Animazione lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e martedì dalle 10 alle 12.

Accanto al Luna Park e ai giochi, al Caliterna troverà posto il Villaggio del Gusto, per rinfrescare e rifocillare maschere e mascherine nei giorni del Carnevale.

Saranno presenti stand e chioschi che serviranno dolci tipici, patatine, fritti misti, panini per ogni palato, cucina tipica locale, birra e bibite per tutti i gusti.

Un Luna park sarà allestito anche in via Roma e dei chioschi enogastronomici saranno presenti pure in Piazza della Repubblica.

E se i pomeriggi saranno dedicati ai bambini, per i più grandi, ogni sera dalle 20.00 in poi, ci sarà spazio alla musica nelle piazze e nelle calli si svolgeranno degli Apertivi musicali in maschera con balli di gruppo e musica revival ’80 e ’90.

Pure quest’anno, al Carnevale Muggesano sarà abbinata una mostra: fino al 26 marzo, presso il Museo d’Arte Moderna “Ugo Carà” di via Roma, 9 è infatti visitabile la mostra “Carnevale a colori, dagli anni Ottanta ad oggi” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Muggia e dall’Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano per festeggiare gli ultimi 40 anni di Carnevale a Muggia, con tante immagini dalla Fototeca del Comune di Muggia e con le fotografie di Fabio Balbi, Franco Dreolin, Fiorella Macor e Claudio Micali, nell’ambito del 69° Carnevale Muggesano.

Tre gli eventi collaterali per i più piccoli:

domenica 12 marzo alle ore 10.30 #ABASSAVOCE speciale COLORATISSIMO a cura di Nati per Leggere, adatto a bambini dai 3 anni (per prenotazioni contattare Giuliana Mosetti al 338 3557504).

La mostra potrà essere visitata a ingresso libero con il seguente orario: da martedì a venerdì 17-19, sabato 10-12 e 17-19, domenica e festivi 10-12.

Il Carnevale Muggesano è sempre più tecnologico e “cliccato” anche dall’estero e anche quest’anno sarà presente anche sui principali social network.

Pure in questa occasione, un codice QR pubblicato sulla brochure, stampata anche quest’anno in 4 lingue – italiano inglese tedesco e sloveno – consentirà inoltre di accedere direttamente ai contenuti dedicati del sito con il proprio smartphone.

Sul sito del Comune del Muggia (www.comune.muggia.ts.it) sono presenti tutte le informazioni e le ordinanze sindacali emesse per festeggiare un Carnevale in piena sicurezza.

Il 69° CARNEVALE MUGGESANO è anche online sul sito www.carnevaldemuja.com dove sono presenti l’Albo d’oro della manifestazione e la storia della Città di Muggia.

Si ringraziano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Muggia e le Compagnie del Carnevale Muggesano.

Programma

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO

Ore 17.00 Piazza Marconi Apertura del Carnevale con il Ballo della verdura, presentazione delle Compagnie, consegna delle chiavi della città a Re Carnevale, Giovanni Derin.

VENERDÌ 17 FEBBRAIO

Ore 10.00 Grande sfilata dei ragazzi dell’IC “G.LUCIO” e dell’IC “BUBNI?” con tema “Sopra e sotto il mare”. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con le maestre e i componenti le compagnie del Carnevale Muggesano.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Ore 13.00 Grande sfilata di tutte le Compagnie del Carnevale Muggesano. Sfilerano (in ordine di partenza): Bulli e Pupe/ La Bora / Ongia / Mandrioi / Lampo/ Bellezze Naturali / Brivido /Trottola. A seguire, le premiazioni in Piazza Marconi.

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO

Ore 15 Premiazioni del Torneo di calcio

Ore 16.00 Asta di beneficenza

Ore 17.00 MEGAFRITTATA offerta dalla Confartigianato.

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO

Ore 17.00 Premiazioni dei 4 trofei principali, Maschera d’oro e classifica bande.

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO

Ore 16.00 Piazza Marconi i Funerali del 69° Carnevale Muggesano.