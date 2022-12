CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 01/12/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

FOREVER YOUNG (Les Amandiers)

di Valeria Bruni Tedeschi



Racconto semi-autobiografico attraverso il quale la regista Valeria Bruni Tedeschi racconta anche la sua esperienza d’attrice negli anni ’80, con un piglio nostalgico che sembra quasi sottolineare quanto il tempo, implacabile, ci sfugge senza controllo. Presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes.

A quattro anni di distanza dalla sua ultima pellicola da regista, Valeria Bruni Tedeschi, un tempo nota solo per essere la sorella della top-model Carla Bruni, torna per raccontare la storia di quattro ragazzi che si iscrivono alla scuola di recitazione Les Amandiers. Come detto dal mio collega, e’ una vicenda autobiografica perche’ anche la regista/sceneggiatrice/attrice ha mosso i primi passi della sua carriera artistica tra le mura di quella scuola.

PINOCCHIO

di Guillermo Del Toro, Mark Gustafson



Dopo il terribile live-action della Disney, che prosegue imperterrita a brutalizzare ad uno ad uno tutti i suoi classici dell’animazione e mettendo in luce una gravissima carenza creativa, forse la favola di Collodi potrà avere giustizia grazie all’indiscusso talento di Guillermo del Toro che, dopo una produzione travagliata, porta su Netflix (con un breve passaggio in sala tra il 4 e l’8 dicembre) Pinocchio, ultima sua fatica girata in stop-motion a quattro mani con Mark Gustafson. Quello che siè visto dai trailer sembra promettere davvero molto bene.

Non tutto quello che fa Del Toro e’ perfetto, come dimostra la sua ultima pellicola, La Fiera della Illusioni, che non mi ha soddisfatto molto. Ma quando riesce, sforna capolavori di realismo fantastico del livello di Il Labirinto del Fauno o La Spina del Diavolo, o sogni per geek come Pacific Rim. Quindi l’idea di un suo progetto di animazione in stop-motion non puo’ che solleticarci l’interesse. Se non avesse poi scelto Pinocchio sarei stato piu’ felice, perche’ non e’ proprio la mia fiaba preferita, e poi sono state fatte un po’ troppe versioni ultimamente. Film della settimana, che finiremo per vedere su Netflix pero’.

THE WOMAN KING

di Gina Prince-Bythewood



Accolto in patria con una buona risposta del pubblico ma anche da aspre ed accese polemiche per la inesattezza storica delle vicende rappresentate, The Woman King racconta delle guerriere Agojie, la forza armata del regno africano Dahomey, guidate dal loro generale Nannisca per difendere la loro terra e la loro cultura dell’invasione degli europei.

La presenza di Viola Davis e la proposta di una storia poco nota sono entrambi ottimi motivi per entrare in sala, per quello che mi riguarda. Per l’accuratezza storica o presunta tale, magari mi informero’ in seguito. Che e’ comunque un ottimo modo per approfondire un periodo storico ed un paese di cui so poco o nulla.

UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (Violent Night)

di Tommy Wirkola



Natale si avvicina a passi da gigante e così fanno i classici film di Natale. Ma non quello di Tommy Wirkola (Dead Snow) che mantiene il canovaccio da commedia e lo deriva in salsa violent-action. ll suo ultimo film infatti racconta di Babbo Natale impegnato a salvare una bambina, una nella sua lista dei buoni, tenuta in ostaggio insieme alla famiglia da dei malviventi interessati a mettere le mani su di una grossa quantità di denaro.

Sempre troppo esplicativi e un po’ goffi i titoli italiani, e cosi’ alla “Notte Violenta” del titolo originale bisogna aggiunge E SILENZIOSA giusto per ricordare al pubblico italiano che si fa riferimento alla Silent Night della famosa canzone natalizia. Come se il periodo in cui esce e il faccione del Babbo Natale insanguinato non chiarisse abbastanza che NON si tratta di una pellicola estiva… Chiusa la polemica, il film di Wirkola con protagonista lo sceriffo Jim Hopper di Stranger Things, alias David Harbour, e’ un titolo che promette bene come film natalizio “alternativo”, e per me va in seconda scelta dopo quello di Del Toro

