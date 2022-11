CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 03/11/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

BROS

di Nicholas Stoller



Bobby è un uomo realizzato e orgogliosamente single. La sua vita sentimentale subisce uno scossone però quando in discoteca conosce Aaron, single anche lui, e con il quale potrebe nascere qualcosa di molto più che una semplice amicizia. Il film di Nicholas Stoller è una commedia romantica che ha come protagonisti una coppia omosessuale ma che coraggiosamente vuole raggiungere un pubblico molto vasto utilizzando il linguaggio cinematografico del cinema di genere più sofisticato e meno caciarone.

ATTESA WELTALL 50%

Sdoganare la commedia gay in territori piu’ “classici”, evitando di trasformare i personaggi in santi o in paladini di una causa, come a volte accade in certe pellicole pur animate da ottime intenzioni, e’ certamente un buonissimo proposito. Ma sono gia’ abbastanza sensibilizzato sull’argomento e una pellicola in piu’ non mi interessa

ATTESA KUSA 40%

IL MIO VICINO ADOLF (My Neighbor, Adolf)

di Leonid Prudovsky



Sopravvissuto all’Olocausto, Polsky trascorre la sua vecchiaia nella sua casa isolata in Colombia. Quando un nuovo vicino si trasferisce nella casa di fianco, Polsky si convince che l’uomo sia Adolf Hitler. Non potendo contare sull’aiuto delle autorità decide perciò di indagare per proprio conto. All’apparenza una divertente commedia sugli equivoci che vorrebbe raccontare anche un’amicizia che nasce dietro il più grande dei sospetti.

ATTESA WELTALL 60%

Scherzare su un argomento cosi’ delicato come il personaggio di Hitler richiede sicuramente controllo sulla materia, anche se e’ senz’altro il modo migliore per ridicolizzare un personaggio cosi’ tragico e terrificante. Come si dice, una risata lo seppellira’. Forse la pellicola piu’ intrigante della settimana, insieme alle guerriere piu’ sotto

ATTESA KUSA 60%

L’OMBRA DI CARAVAGGIO

di Michele Placido



Il nuovo film di Michele Placido è il racconto biografico di Michelangelo Merisi, il geniale pittore che sfidoò le regole della Chiesa nel realizzare le sue opere. Il Papa, raggiunto dalle voce che MIchelangelo utilizzi anche prostitute per realizzare le sue opere decide di ingaggiare un agente del servizio segreto vaticano, conosciuto come l’Ombra, affinchè indaghi sulla veridicità di queste voci.

ATTESA WELTALL 60%

Ho una domanda sola per Michele Placido: ma proprio Scamarcio? Ma davvero davvero non c’erano altri attori italiani a disposizione?Malgrado l’indubbio interesse per il personaggio di Michelangelo, per me e’ un no secco. Ma e’ una questione personale, ovviamente.

ATTESA KUSA 0%

THE WOMAN KING

di Gina Prince-Bythewood



Accolto in patria con una buona risposta del pubblico ma anche da aspre ed accese polemiche per la inesattezza storica delle vicende rappresentate, The Woman King racconta delle guerriere Agojie, la forza armata del regno africano Dahomey, guidate dal loro generale Nannisca per difendere la loro terra e la loro cultura dell’invasione degli europei.

ATTESA WELTALL 50%

La presenza di Viola Davis e la proposta di una storia poco nota sono entrambi ottimi motivi per entrare in sala, per quello che mi riguarda. Per l’accuratezza storica o presunta tale, magari mi informero’ in seguito. Che e’ comunque un ottimo modo per approfondire un periodo storico ed un paese di cui so poco o nulla.

ATTESA KUSA 70%