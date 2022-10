CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 05/10/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Brevemente in sala.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

di Dan Kwan, Daniel Scheinert



Il multiverso in salsa orientale, con Michelle Yeoh protagonista assoluta, senza supereroi ma ugualmente coinvolgente e stravolgente. Preannunciato come uno dei migliori titoli della stagione, l’attesa e l’hype per la pellicola di Kwan e Scheinert ci sono tutti. Film della settimana, e non solo per mancanza di alternative.

ATTESA KUSA 80%

Insieme alla Blumhouse anche la A24 è diventata negli anni sinonimo di produzioni notevoli, cult e film di qualità. Si aspettava pertanto la pellicola di Kwan e Scheinert con enorme interesse ed è con un discreto hype che non vediamo l’ora di andare in sala.

ATTESA WELTALL 80%

THE RETALIATORS

di Samuel Gonzalez Jr., Michael Lombardi, Bridget Smith



Un rispettabile pastore di provincia viene trascinato in un misterioso mondo sotterraneo mentre indaga sull’omicidio della figlia. Dovra’ rivedere alcuni suoi principi morali scontrandosi con un mondo ostile e lontano anni luce dalla sua esperienza. Trama intrigante per un film indipendente e “sporco”, che potrebbe anche riservare qualche sorpresa.

ATTESA KUSA 65%

Altra pellicola piuttosto attesa, revenge movie con protagonista un pastore che metterà alla prova tutto ciò in cui crede quando si troverà faccia a faccia con il mostro che ha ucciso sua figlia.

ATTESA WELTALL 75%

TICKET TO PARADISE

di Ol Parker



George Clooney e Julia Roberts sono il motivo per cui tutti andranno a vedere il film, nella parte di due genitori divorziati che si ritrovano a Bali per cercare di evitare che la figlia sposi un ragazzo conosciuto in vacanza. Noi pero’ vogliamo segnalare una giovane attrice molto promettente, Kaytlin Dever, che interpreta la figlia dei due. Talento nascente e volto ben noto per chi ama serie tv e cinema indipendente, gia’ vista ed apprezzata in film come Short Term 12, The Spectacular Now e Detroit , e serie tv come Justified, Dopesick (raccomandata, su Disney +) e il bellissimo Unbelievable, disponibile su Netflix. Titolo interessante ma recuperabilissimo con comodo in streaming.

ATTESA KUSA 70%