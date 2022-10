CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 13/10/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

HALLOWEEN ENDS

di David Gordon Green



La trilogia di David Gordon Green, sequel diretto dell’Halloween di Carpenter, giunge alla sua conclusione: Dopo Halloween e Halloween Kills arriva nelle sale italiane Halloween Ends. Il ribaltamento alla base di questa nuova trilogia raggiunge qui il suo apice quando Laurie decide di chiudere definitivamente i conti con Michale Myers arrivando forse al massimo sacrificio possibile pur di mettere fine alla sua minaccia.

ATTESA WELTALL 60%



Non avendo visto nessun capitolo della moderna trilogia, e pur apprezzando molto il ritorno di Jamie Lee Curtis, l’interesse per questo capitolo finale e’ praticamente nullo

ATTESA KUSA 0%

LA RAGAZZA DELLA PALUDE (Where the Crawdads Sing)

di Olivia Newman



Tratto dall’omonimo romanzo di Delia Owens, La Ragazza delle Palude racconta, come facilmente si intuisce dal titolo, di una ragazzina che cresce da sola nelle paludi del sud degli Stati Uniti, sopravvivendo con quello che la natura, spesso ostica e selvaggia, ha da offrirle. La società da cui ha volontariamente preso le distanze, la richiama con forza a se’ quando viene accusata dell’omicidio di un uomo ritrovato proprio nelle wetlands che le hanno sempre fatto da casa.

ATTESA WELTALL 40%



I film tratti da libri sono a mio avviso sempre interessanti, e sono anche un invito alla lettura.Il trailer e la presenza di David Strathairn, seppur in un ruolo forse minore come quello dell’avvocato della ragazza, contribuisce a stuzzicare un po’ la mia curiosita’.

ATTESA KUSA 50%

LE BUONE STELLE (Broker)

di Hirokazu Koreeda



Una famiglia è in viaggio per dare in adozione il loro neonato. Non si tratta di una normale adozione ma di lasciare l’infante in quelle che in Corea sono conosciute come “baby boxes”, luoghi dove i bambini vengono lasciati dai genitori che non si possono prendere cura di loro affinchè trovino un’altra famiglia. Produzione giapponese / coreana e cast d’eccezione (Song kang-ho e Doona Bae) per il nuovo film di Hirokazu Koreedea che continua ad avere la famiglia al centro delle tematiche del suo cinema. Film della settimana.

ATTESA WELTALL 80%



Spunto sicuramente interessante e argomento quanto mai spinoso e controverso come l’abbandono dei neonati e la loro adozione. Mi fido come sempre del mio collega per quanto riguarda il cinema d’oriente, anche se con un po’ di moderazione

ATTESA KUSA 65%