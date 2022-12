CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 13/12/2022 al 01/01/2023

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Brevemente in sala.

DAL 12/12/2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA (Avatar: The Way of the Water)

di James Cameron



Avatar, pur nel suo essere estremamente classico, rappresentò una tappa fondamentale nella carriera di James Cameron ed un punto di svolta per la tecnologia applicata al cinema soprattutto per il nascente 3D stereoscopico utilizzato per dare alle immagini meravigliose del film una profondità di campo davvero unica. Quello che ci chiediamo adesso è se dopo tredici anni Avatar e Cameron saranno ancora in grado di darci quelle stesse emozioni ma soprattutto dimostrare quanto possa essere importante e potente il film vissuto nella sala cinematografica. Staremo a vedere.

ATTESA WELTALL 75%



Uno dei problemi con l’attesissimo seguito di un film epocale come Avatar e’ che nel frattempo la tecnologia del 3D su cui tanto aveva puntato il regista, con una sperimentazione molto all’avanguardia per l’epoca, si e’ rivelata un completo buco nell’acqua, se mi si perdona il facile gioco di parole. Infatti le sale e gli esercenti hanno cominciato a puntarci di meno, se non proprio per niente, anche a scapito di pellicole che lo meritavano come nel caso dei due film dell’MCU sul Dottor Strange. Sorte che tra l’altro tocca anche a The Way of The Water, le cui proiezioni in 3D sono riservate a sale con impianto audio e video non ottimali, almeno nel mio multiplex di fiducia. A prescindere da tutti questi ragionamenti tecnici, a me il primo film malgrado l’indiscussa maestria tecnica non aveva coinvolto particolarmente, e l’ambientazione sottomarina del seguito non mi attira per nulla. Quindi in controtendenza con cio’ che ha detto il mio collega penso proprio che lo attendero’ in tv.

ATTESA KUSA 60%

DAL 22/12/2022

ERNEST E CELESTINE – L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE

(Ernest et Célestine – Le Voyage en Charabie)

di Julien Cheng, Jean-Christophe Roger



Piccolo (se confrontato con le produzioni americane con le quali deve competere) film d’animazione tutto Europeo che racconta del viaggio dell’orso Ernest e della topolina Celestine verso il paese natale di lui, ormai trasformatosi, da gioioso luogo di festa, in uno stato di polizia dove le note stesse sono vietate.

ATTESA WELTALL 70%



Seguito del film del 2012, con protagonisti i due personaggi nati dalla fantasia della scrittore Daniel Pennac, questa piccola produzione potrebbe riservare sorprese e fornire un alternativa poetica alla “perfezione” dei mega colossal USA, che a volte rischiano di perdere autenticita’ e calore umano. La tematica affrontata e’ poi molto attuale, ed educativa sia per i piccoli che per gli adulti che li accompagneranno.

ATTESA KUSA 70%

FAIRYTALE (Skazka)

di Aleksandr Sokurov

Il nuovo film di Sokurov, come esplicita in maniera diretta il titolo, è una fiaba con pratogonisti alcune delle figure fondamentali della Storia, da Napoleone a Hitler, da Churchill a Mussolini, mentre aspettano il giudizio divino e la loro finale destinazone, in Paradiso o all’Inferno.

ATTESA WELTALL 75%

IL GRANDE GIORNO

di Massimo Venier



Il nuovo film con Aldo, Giovanni e Giacomo, per chi ne sentisse la mancanza, racconta di Giovanni e Giacomo, appunto amici e colleghi di lavoro che si ritrovano per una tre giorni intensa durante la quale verrà celebrato il matrimonio dei rispettivi figli. Quando alle nozze giunge l’ex moglie di Giovanni con il suo nuovo compagno, Aldo, le cose cominciano decisamente ad animarsi.

ATTESA WELTALL 0%



Mi associo completamente al giudizio del mio collega: anche senza tutte le validissime alternative che ci sono, anche italiane, sicuramente non entrerei in sala per l’ennesima pellicola del pur simpatico trio.

ATTESA KUSA 0%

LIVING

di Oliver Hermanus



Remake britannico di un capolavoro di Kurosawa del 1952 con protagonista assoluto Bill Nighy, visto ed apprezzato in moltissime pellicole tra cui ricordiamo L’amore davvero, Pride e Questione di tempo. Qui interpreta un funzionario statale immerso nelle scartoffie della burocrazia della seconda guerra mondiale, che scopre di soffrire di un male incurabile e decide di dare un senso alla sua vita. Nel cast anche Tom Burke, visto di recente nel film Il Prodigio su Netflix e Aimee Lou Wood, vista nella serie Sex Education sempre su Netflix. Uno dei titoli migliori delle feste, se chiedete a me.

ATTESA KUSA 80%

THE FABELMANS

di Steven Spielberg



Dopo il Belfast di Branagh, un altro film autobiografico in cui un famoso regista racconta la sua infanzia e insieme la nascita del suo amore per la settima arte. Una valida alternativa natalizia alle meraviglie del film di Cameron, da un artista e produttore che ha segnato l’immaginario di intere generazioni, inventato i blockbuster estivi e plasmato il cinema d’intrattenimento degli ultimi 40/50 anni. Un grande narratore di storie che ha avuto l’indubbio merito di rivolgersi ad un ampio pubblico, trattando anche argomenti non facili come la guerra in tutta la sua crudezza e l’olocausto. Non uno dei miei registi preferiti, ma indubbiamente un personaggio fondamentale per chiunque ami il cinema.

ATTESA KUSA 65%

DAL 01/01/2023

I MIGLIORI GIORNI

di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo



Film ad episodi, classico della tradizione della commedia italiana, con ogni episodio incentrato su una festivita’ diversa, da Natale fino all’ 8 Marzo. Bello il cast, capitanato da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che co-dirigono la pellicola, e poi con Anna Foglietta, Luca Argentero, Paolo Calabresi, Valentina Lodovini e Claudia Gerini. Per me una valida alternativa italiana, da prendere seriamente in considerazione anche in sala.

ATTESA KUSA 65%

TRE DI TROPPO

di Fabio De Luigi