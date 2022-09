CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 14/09/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

L’IMMENSITA’

di Emmanuele Crialese



Ambientato nella Roma degli anni ’70, il nuovo film di Crialese racconta un dramma familiare che ha come protagonista una coppia il cui amore tramontato è tenuto assieme dai loro figli. Ma è proprio per uno di loro Adriana, la più grande, che il fragile equilibrio potrebbe rompersi definitivamente. Adriana infatti non si riconosce nel proprio genere e si presenta a tutti i nuovi amici come un ragazzo di nome Andrea.

ATTESA WELTALL 60%



La ricerca della propria personalita’ e del proprio posto nel mondo e’ un impresa un po’ per tutti. Per alcuni molto di piu’, soprattutto qiando bisogna superare i confini di genere e combattere oltre che con se stessi anche con i pregiudizi di chi ci sta intorno. Vista l’aria che tira (e ancor di piu’ quella che tirera’ a breve) c’e’ ancora molto bisogno di storie come questa, autobiografica per il regista. Storie che servono ad alcuni per imparare ad accettarsi, e ai piu’ (molto in teoria) a fare i conti coi propri pregiudizi, anche quelli inconfessati.

ATTESA KUSA 60%

MAIGRET (Maidret et la Jeune Morte)

di Patrice Laconte



Intepretato da Gerard Depardieu, questa incarnazione del detective francese lo vede coinvolto nell’ndagine per omicidio di una giovane ragazza, trovata morta vestita con un elegante vestito da sera ma della cui identità non si sa nulla. Le indagini porteranno Maigret a ricollegare il caso con il suo passato.

ATTESA WELTALL 60%



Per chi ha la mia eta’ esiste solo UN Maigret, e cioe’ quello interpretato dal mitico Gino Cervi (il Peppone dei film di Don Camillo, per chi non fosse della mia generazione) nella serie TV in bianco e nero degli anni ’60. Comunque l’interesse per questa nuova versione con Depardieu e’ decisamente nullo.

ATTESA KUSA 0%

MEMORY

di Martin Campbell



Era da un po’ che non vedevamo in sala un film con Liam Neeson che ammazza tutti. In Memory interpreta un sicario con un rigoroso codice morale. Ed è in virtù di questo che rifiuta di portare a compimento un incarico che vede coinvolti dei minori ed un’organizzazione che si occupa del loro traffico. Organizzazione che non vedrà di buon occhio il suo rifiuto ad eseguire ciò per il quale è stato ingaggiato.

ATTESA WELTALL 0%

Ma perche’ non prepensionare Liam Neeson e tutti i suoi film action? Chiedo per un amico.

ATTESA KUSA 0%

NIDO DI VIPERE (Beasts Clawig at Straws)

di Kim Young-hoon



Opera prima del regista e sceneggiatore Kim Young-hoon, presentata in concorso al Far East film Festival 2021, Nido di Vipere è un crime drama corale nel quale una borsa piena di soldi da’ il via ad una serie di eventi che coinvolgerà una serie di personaggi giunti ad un punto della loro vita dove è rimasto loro ben poco da perdere. Non particolarmente originale ma godibilissimo, film da sostenere in sala per dimostrare alla distribuzione che il cinema orientale è qualcosa in cui investire.

ATTESA WELTALL 60%