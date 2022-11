CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 23/11/22

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato.

Detto questo, andiamo a cominciare.

Stay safe and enjoy the movies.

Brevemente in sala.

BONES AND ALL

di Luca Guadagnino



Prosegue il sodalizio artistico tra Guadagnino e Chamelet con la storia di due giovani innamorati che decidono di percorrere un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti di Reagan. Non sopportando visceralmente Timothee (non ho ancora visto neppure Dune) per me e’ un no su tutta la linea, anche se l’idea di un film on the road negli USA anni’ 80, con tutte le sue contraddizioni, mi ispirerebbe anche.

ATTESA KUSA 40%

Dopo Chiamami col tuo Nome ed il remake di Suspiria, Guadagnino continua a dividere pubblico e critica con una nuova pellicola on the road “cannibale”. Più che schierarmi su di un fronte o sull’altro, preferisco piazzarmi nel mezzo.

ATTESA WELTALL 55%

GLASS ONION: A KNIVES OUT MISTERY

di Rian Johnson



Secondo capitolo di quello che probabilmente diventera’ un franchise in giallo, con protagonista l’ex-bond Daniel Craig nei panni sornioni del detective Benoit Blanc, che strizza l’occhio abbondantemente alle storie di Agatha Christie. Cast ricco come si conviene, che un po’ pesca tra l’altro dal franchise piu’ famoso al momento ovvero l’MCU, con Dave “Drax” Bautista, Kathryn “Agatha Harkness” Hahn e Edward Norton, uno dei tre Bruce Banner cinematografici (secondo me il migliore, ma sono di parte). Completano il cast Kate Hudson e Ethan Hawke. Per me film (al cinema) della settimana, visto che il primo film era stato decisamente divertente. Curioso il titolo, come sempre non tradotto perche’ tanto siamo tutti perfettamente anglofoni (sarcasmo): cosa c’entra la cipolla di vetro? Comunque lo vedro’ su Netflix, su cui arrivera’ a breve, con la versione in inglese. E poi mettono il bonus-cinema per invitare la gente ad andare in sala: i soliti soldi buttati.

ATTESA KUSA 80%

Knives Out si è rivelato film godibilissimo ed ha in qualche modo riscattato Rian Johnson dopo che si era praticamente scavato la fossa da solo con l’episodio 8 di Star Wars. Glass Onion, che riprende le vicende del detective Benoit Blanc, si propone di bissare l’ottimo riscontro del precedente film.

ATTESA WELTALL 70%

GLI OCCHI DEL DIAVOLO (Prey for the Devil)

di Daniel Stamm



Horror incentrato su esorcismo e fede, con una suora convinta di avere un dono per combattere il demonio, ma che non puo’ accedere alla scuola di esorcismo, riservata ai soli preti. Si trovera’ a fronteggiare una presenza oscura, aiutata dal suo mentore, un professore che crede in lei e nel suo talento. Passo.

ATTESA KUSA 0%

Pellicola horror sulle possessioni demonieche che pare incredibilmente generica e derivativa con tutti i clichè annessi e connessi. Da guardare comodamente a casa solo se lo selezionate per sbaglio.

ATTESA WELTALL 0%

POKER FACE

di Russell Crowe



Film di e con, in cui Russell Crowe torna alla regia otto anni dopo il suo esordio con The Water Diviner. Qui interpreta un miliardario che chiama alcuni amici d’infanzia per una partita a poker in cui ha intenzione di regolare alcuni conti del passato. Tutto si complica quando un violento intruso entra nella sua villa. Il cinema “d’azzardo” ha avuto esempi illustri, tra cui a me piace ricordare il capolavoro di Pupi Avati con Carlo delle Piane e Diego Abantatuono, Regalo di Natale. Qui a prima vista potrebbe pesare l’assenza di grandi attori attorno al tavolo, e un eccesso di protagonismo del regista/attore, di cui non sono un grande appassionato a parte alcuni ruoli come A Beautiful Mind, Il Gladiatore e Master And Commander. Comunque interessante.

ATTESA KUSA 60%

Attore la cui carriera ha intrapreso da un pò il viale del tramonto prova a rilanciarsi dirigendo e interpretando un film il cui titolo sembra un meme. Le premesse non sono rassicuranti.

ATTESA WELTALL 40%

IL PRODIGIO (The Wonder)

di Sebastian Lelio (disponibile su Netflix dal 16/11)



Adattamento del romanzo omonimo di Emma Donoghue, la vicenda si svolge nel 1862 in un villaggio rurale irlandese, in cui un’infermiera reduce dalla guerra di Crimea si imbatte nel caso di una undicenne, Anna, che a detta dei genitori non mangia da mesi. Figlia di una famiglia molto religiosa, la bambina sembra essere un miracolo vivente e la stampa e la Chiesa si interessano al caso. L’infermiera si trova cosi’ combattuta tra cio’ che le dice la scienza e l’apparente evidenza di una manifestazione di Dio. Ma ci sono dubbi sulla condotta della famiglia… Protagonista assoluta della pellicola di Lelio e’ Florence Plugh, attrice irlandese purosangue, uno dei sicuri giovani talenti partoriti dal cinema britannico, che spazia tranquillamente tra ruoli mainstream come Black Widow o Piccole Donne a film d’autore come Lady Macbeth e Midsommar, passando per la bella serie TV della BBC La Tamburina. Tra il ricco cast, in cui spiccano tra gli altri Toby Jones, Tom Burke e Elaine Cassidy, segnaliamo anche Ciaran Hinds, grande attore irlandese di cinema e teatro, noto al grande pubblico per il ruolo di Mance Rayder, il Re oltre la Barriera, ne Il Trono di Spade, e di cui consigliamo sicuramente di vedere la prima stagione di The Terror, disponibile su Prime Video.

ATTESA KUSA 80%