Cinemabulante a Moruzzo. Sabato 3 agosto

La nona edizione di Cinemabulante termina domani il proprio viaggio con l’ultimo appuntamento che porta lo schermo cinematografico itinerante nei piccoli centri del Friuli, riscoprendo il piacere del cinema all’aperto.

Sabato 3 agosto, infatti, arriva nelle colline Moruzzo con l’ultima passeggiata cinenaturalistica con picnic che si intitola “Sulle tracce del Tiliaventum”: il percorso parte alle 18 dalla piazza del Tiglio di Moruzzo con il regista Stefano Giacomuzzi e la guida naturalistica Anna Lazzati di Wild Routes, sulle tracce dell’antico ghiacciaio tilaventino che nell’ultimo picco glaciale ha modellato l’area delle colline di Moruzzo (e non solo). Si potrà osservare l’evoluzione del paesaggio, e cosa resta delle grandi ricchezze naturali delle colline moreniche, tra storie di uomini, piante ed animali.

Alle 21 doppia ultima proiezione all’aperto in piazza del Tiglio con “Ulderica frute di mont” di Stefano Giacomuzzi (2023), il ritratto della fotografa friulana Ulderica da Pozzo, che mette da sempre la morte e il logorante scorrere del tempo come oggetti della sua ricerca.

A seguire “Claps e Peraulis”, di Stefano Giacomuzzi (2023) la cui protagonista è la poetessa Rosanna Bertoja. Oltre cinquant’anni separano il regista e Rosanna, eppure i due condividono una passione particolare, la passione per i sassi. Ne esce un film semplice e delicato che si costruisce sotto gli occhi dello spettatore.

Preceduto dal corto girato in pellicola di Alessandro Sillavi.

Informazioni utili

L’ingresso al film è libero fino ad esaurimento posti disponibili e non è soggetto a prenotazione. Le passeggiate e i picnic hanno posti limitati con prenotazione su cinemambulante.eventbrite.com

Sono previste delle sedute, ma è consigliato portare una coperta per i picnic e le proiezioni.

Il menù dei picnic, realizzato da MAMM Ciclofocacceria di Udine, è vegetariano ed è sempre possibile chiedere una versione vegana.