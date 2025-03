Cjantàit, omaggio a Garzoni. 15 Marzo a Cassacco

Sabato 15 marzo, alle 20.30, nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista l’appuntamento organizzato dal Comune di Cassacco e dall’USCI FVG

CASSACCO – La musica del Maestro Luigi Garzoni è assoluta protagonista di una nuova tappa del percorso di valorizzazione dell’opera e della vita artistica del Cantore del Friuli promosso dal Comune di Cassacco. Sabato 15 marzo, alle 20.30, la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista ospiterà Cjantàit: omaggio a Luigi Garzoni, concerto organizzato in collaborazione con l’USCI FVG (Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia) che vedrà impegnati I Cantori del Friuli di L. Garzoni e A. Zardini (direttore Francesco Zorzini), il Coro Zahre di Sauris (direttore Mario De Colle) e il Gruppo corale folcloristico Sot la nape di Villa Santina (direttore Stefano Romano).

I tre ensemble propongono un programma in cui la musica del Maestro Garzoni è protagonista e, in particolare, la serata è impreziosita da brani che sanno esaltare e valorizzare la vocalità corale, una delle caratteristiche che sostanziano la reputazione di Garzoni come Cantore del Friuli. La serata sarà aperta dal Cjant di Cjassà, interpretata da I Cantori del Friuli, il coro fondato da Garzoni stesso nel 1945.

IL PROGETTO – Il concerto è inserito nelle attività del progetto Luigi Garzoni: l’uomo, l’artista, l’intellettuale promosso dal Comune di Cassacco con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ARLEF, Fondazione Friuli, Comunità Collinare, con la costante vicinanza della Società Filologica Friulana e dell’Associazione Amici della Musica e come partner il Centro Medico Pedagogico “Santa Maria dei Colli” della Congregazione Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena, l’Istituzione Musicale e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia e la Comunità Collinare. Il percorso dedicato alla valorizzazione del Cantore del Friuli proseguirà con la presentazione ufficiale di un documentario dedicato al Maestro, già in lavorazione, scritto e diretto dal musicologo Alessio Screm (direttore artistico e curatore del Museo Garzoni inaugurato un anno fa).

Maggiori informazioni : https://museogarzoni.it/