Comune di Udine sul podio degli Energy Awards

Il Comune di Udine ha nuovamente conquistato il podio degli Energy Awards, promossi dall’APE FVG, raggiungendo la classe A++. La cerimonia si è tenuta a San Lorenzo Isontino giovedì pomeriggio, riconoscendo gli sforzi dell’amministrazione comunale in vari ambiti, tra cui il Censimento del Verde, il Piano Zero del Verde, i Contratti di Fiume, e l’approvvigionamento di energia verde certificata per gli edifici comunali. Elementi chiave di questo successo includono l’implementazione di smart meter e sistemi di risparmio idrico. Insieme al Comune di Udine, sono stati premiati anche i comuni di Tavagnacco, Caneva e Savogna d’Isonzo.

L’assessora all’Ambiente, Energia, Orti Urbani e Contratti di Fiume Eleonora Meloni ha espresso grande soddisfazione per il premio ricevuto: “Un risultato per nulla scontato che conferma l’impegno del Comune di Udine nel sviluppare ogni propria azione e progettualità avendo la massima attenzione per l’ambiente e una sempre maggiore sostenibilità della nostra città,” ha dichiarato. L’Assessore Meloni ha sottolineato l’importanza della collaborazione con APE FVG e ha ringraziato i funzionari comunali per il loro impegno a 360° verso la sostenibilità ambientale e la transizione energetica.

Tra le iniziative recenti, Meloni, che ha ricevuto il premio a nome dell’Amministrazione comunale, ha menzionato la ristrutturazione delle palazzine comunali di via Sabbadini attraverso il project financing con HSE, la revisione del progetto PINQUA con l’adozione delle pompe di calore, la riqualificazione energetica di numerosi plessi scolastici del territorio udinese, ma anche l’installazione di un impianto fotovoltaico sull’impianto natatorio del Palamostre, e, per concludere, lo studio per attivare configurazioni di autoconsumo individuale di energia rinnovabile con l’obiettivo di raggiungere 1,4 Megawatt/h di fotovoltaico comunale entro il 2027.

L’Assessora Meloni ha spiegato l’importanza degli interventi sul patrimonio arboreo della città, sull’approvvigionamento energetico delle strutture pubbliche e sulla riqualificazione urbana verso un futuro più sostenibile messi in campo dalla giunta De Toni. “Questa giunta ha voluto segnare una decisa accelerata alle proprie attività, perché la crisi climatica che stiamo vivendo sempre più sulla nostra pelle, con grandi ondate di siccità alternate a piogge estreme, non riguarderà solo il futuro delle generazioni a venire, ma impatta in misura sempre maggiore anche sulla nostra vita quotidiana”.