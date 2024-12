Il Castello di Gorizia si trasformerà in un set cinematografico. Nel cast Riccardo Scamarcio e Valentina Romani

Il Castello di Gorizia la prossima settimana si trasformerà in un set cinematografico per un’altra prestigiosa pellicola. Il maniero ospiterà infatti le riprese di “Alla festa della rivoluzione”, che vede nel cast anche Riccardo Scamarcio e Valentina Romani. Per lasciare posto alla troupe, è prevista la chiusura al pubblico da martedì 3 a venerdì 6 dicembre compresi. Il Castello tornerà a essere regolarmente visitabile sabato 7 dicembre, con orario dalle 10 alle 18 (ultimo accesso alle 17.15), valido ogni giorno da martedì a domenica. Resta confermata l’apertura con ingresso gratuito il primo dicembre, prima domenica del mese.

“Alla festa della rivoluzione” è un film per il cinema diretto da Arnaldo Catinari e prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema. Ambientato negli anni Venti, è una produzione storica in costume, con la sceneggiatura scritta da Arnaldo Catinari e Silvio Muccino, liberamente ispirato all’omonimo libro di Claudia Salaris edito da società editrice Il Mulino SpA. Il cast vede la partecipazione di Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi, Darko Peric e con Riccardo Scamarcio. La produzione beneficia del supporto logistico e del contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG. Avviate in regione lo scorso 21 ottobre, le riprese si concluderanno appunto a Gorizia, per un totale di circa sette settimane di lavorazione. Durante questo periodo, circa venti maestranze regionali sono state coinvolte nei vari reparti, insieme a oltre 700 presenze di figurazioni generiche.

Le riprese si sono svolte principalmente in varie location della città di Udine. Sono state utilizzate anche residenze storiche private come Villa Giacomelli a Pradamano e Villa Pace a Tapogliano. Le riprese riguarderanno anche a Trieste Palazzo Carciotti e l’hotel Double Tree by Hilton, i sotterranei di Palmanova e a Gorizia la Sala degli Stati Provinciali del Castello.

Le riprese cinematografiche richiederanno da mezzanotte di mercoledì 4 alle 12 di sabato 7 il divieto di sosta con rimozione coatta (eccetto mezzi autorizzati) su tutto lo slargo centrale di piazzale Seghizzi, nello slargo di viale D’Annunzio vicino alla porta Leopoldina solitamente riservato alle corriere e su tutti gli stalli di sosta presenti lungo il perimetro di largo Basaglia.