Concerti dei Filarmonici Friulani a Codroipo e Udine

Mercoledì 27 novembre al Teatro Benois De Cecco di Codroipo e domenica 1. dicembre al Teatro San Giorgio di Udine due concerti con protagonisti giovani talenti under 35

La musica senza tempo di Mozart, Schubert e Bach risuonerà nei teatri di Codroipo e Udine grazie a due straordinari appuntamenti dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani. Le due serate, dedicate al talento under 35, vedranno protagonisti giovani musicisti di eccellenza.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 27 novembre alle ore 20.45 al Teatro Benois De Cecco di Codroipo con Mozart/Schubert, un concerto che avrà come solista il clarinettista Francesco Cristante e la direzione del M° Constantin Schiffner. Il secondo evento, Bach2 – Back to Bach, si terrà domenica 1° dicembre alle ore 18.30 al Teatro San Giorgio di Udine, un omaggio al grande Kantor di Lipsia e ai compositori che hanno tratto ispirazione dal suo genio.

A completare una settimana dedicata alla musica e al talento giovanile, martedì 26 novembre alle ore 20, il foyer del Teatro Benois De Cecco ospiterà uno speciale incontro con gli artisti. La serata, a ingresso libero, sarà una guida all’ascolto condotta da Alessio Venier, direttore artistico dei Filarmonici Friulani, e si inserisce nel progetto di divulgazione permanente promosso da OFF, rivolto in particolare agli studenti e alle studentesse delle scuole di musica della Regione.

I concerti Mozart/Schubert e Bach2 sono a pagamento, con biglietti disponibili in prevendita su Vivaticket, mentre l’incontro del 26 novembre è gratuito.

MOZART / SCHUBERT – Il programma del concerto di Codroipo propone un affascinante viaggio tra classicismo e romanticismo, attraversando i secoli XVIII e XIX. “Abbiamo con piacere affidato il Concerto per clarinetto di Mozart, ultima e perfetta opera strumentale del genio di Salisburgo, a una prima parte storica dei Filarmonici, il clarinettista Francesco Cristante”, spiega il direttore artistico Alessio Venier.

Il concerto si aprirà con l’ouverture da concerto Le Ebridi di Mendelssohn, un brano evocativo che trasporta l’ascoltatore tra i paesaggi e i mari della Scozia. Chiuderà la serata la Quarta Sinfonia di Schubert, un’opera in cui l’inquietudine romantica si risolve in un finale di gioiosa esuberanza beethoveniana. Sul podio, il M° Constantin Schiffner, giovane direttore emergente del Teatro dell’Opera di Kiel, già conosciuto dall’orchestra durante la residenza a Weikersheim (Germania) nell’estate 2023. “Era nostro desiderio collaborare con lui ‘a casa nostra’ e siamo felici che l’occasione si sia concretizzata”, conclude Venier.

BACH2 – Il concerto Bach2 – Back to Bach esplora il dialogo tra antico e moderno, presentando un programma che mette in relazione l’influenza di Johann Sebastian Bach con compositori di epoche successive.

Il Concerto Brandeburghese n. 5, straordinario per il ruolo solistico dato al clavicembalo, sarà affiancato dalla Suite Antique di John Rutter, un brano del 1979 che richiama atmosfere jazz, rock progressive e rievocazioni medievali. Al Concerto Brandeburghese n. 3, per soli archi, farà eco il Concerto Grosso di Vittorio Giannini, composto nel 1946, che rielabora lo stile bachiano in una chiave innovativa e sorprendente. Un concerto che intreccia suggestioni antiche e moderne, in un continuo dialogo musicale attraverso i secoli.

