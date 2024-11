Udine Ice Park e Staffetta Telethon: limitazioni al traffico in piazza Primo Maggio

Il prossimo sarà un fine settimana di grandi eventi a Udine. L’attesa per la ventiseiesima edizione della staffetta 24x1h di Telethon, appuntamento ormai tradizionale della città che ogni anno coinvolge decine di migliaia di visitatori, sta giungendo al termine. La maratona di squadra partirà infatti sabato 30 novembre alle ore 15 e per ventiquattro ore popolerà il centro storico udinese. Piazza Primo Maggio sarà il quartier generale, dove troverà spazio il tendone e il villaggio con gli stand delle squadre partecipanti. Sabato 30, nel tardo pomeriggio, si apriranno anche i cancelli di Udine Ice Park, il villaggio del Natale udinese con la pista di pattinaggio di 1250 metri quadri e tante curiosità per i visitatori.

Per la costruzione della pista di pattinaggio di Udine Ice Park, l’allestimento e il successivo disallestimento del tendone per la staffetta Telethon sono previste alcune variazioni alla viabilità per garantire la sicurezza e lo scorrimento del traffico nell’ellisse di Giardin Grande e nelle zone limitrofe.

Il doppio senso di marcia sotto il colle del Castello e le altre limitazioni al traffico

Il Comune di Udine informa perciò che, a partire dalle ore 6 del mattino di martedì 26 novembre 2024, fino alla mezzanotte di mercoledì 4 dicembre 2024, saranno attive alcune limitazioni alla viabilità in Piazza Primo Maggio e nelle aree circostanti.

Durante questo periodo, saranno apportate modifiche alla circolazione, inclusi divieti di transito, deviazioni e limitazioni delle aree di sosta. La Polizia Locale adotterà tutte le misure necessarie per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza di pedoni e veicoli.

In particolare, l’intero asse che parte da Palazzo Cappellani (fronte Infopoint PromoTurismo), raggiunge il Genio Militare e prosegue fino alla Basilica delle Grazie passando fronte Liceo Classico Jacopo Stellini, sarà del tutto bloccato al traffico veicolare. Per proseguire in direzione nord verso viale della Vittoria sarà istituito un doppio senso di marcia nel tratto di strada sotto il colle del Castello, opportunamente segnalato.

In prossimità dell’incrocio di fonte al parcheggio in struttura di Piazza Primo Maggio, sarà istituito lo “STOP, dare precedenza” per i veicoli provenienti da Largo delle Grazie che si immettono in viale della Vittoria e, infine, sarà posizionata un semaforo aggiuntivo parallelo a quello già presente tra piazza Primo Maggio (tratto sotto colle del Castello) e viale della Vittoria, in direzione nord.

Nei giorni a ridosso delle manifestazioni, dalla serata di venerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre, durante lo svolgimento della staffetta di Telethon, saranno previste ulteriori limitazioni alla viabilità. Piazza Primo Maggio sarà sostanzialmente chiusa al traffico. Sarà perciò vietato il transito in largo delle Grazie e, di conseguenza, in piazzale Del Din i mezzi proseguiranno su via Diaz o via Planis.

Gli utenti in uscita dal parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio, che sarà invece completamente accessibile, faranno una svolta a U e proseguiranno su viale della Vittoria e si allontaneranno in direzione nord.