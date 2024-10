Dai Joy Division ai Fontaines DC martedì 8 ottobre a Pordenone

Dai Joy Division ai Fontaines D.C. ma anche P.I.L, Idles, The Murder Capital e molti altri.

Il fermento della scena musicale post-punk britannica, raccontato e ascoltato attraverso 40 anni di video, storia, musica, curiosità e aneddoti di band iconiche, del passato e del presente.

L’appuntamento è per martedì 8 ottobre alle 19.00 (il Caffè Letterario apre alle ore 17.00), nel cortile del Caffè Letterario a Pordenone con audioforum, dj set e apericena. Ingresso gratuito. Gradita prenotazione. Info sextonplugged.it e canali social correlati.

Un format originale creato dall’Associazione Culturale Sexto (già organizzatrice di Sexto ‘Nplugged festival) che prevede un audioforum, ovvero un focus mirato su musicisti, band e genere musicale guidato da Giorgio Bonomi, esperto di settore e appassionato divulgatore musicale, ex giornalista, che ha dato anche vita a Padova ad un negozio di dischi attento e con sensibilità particolare ad una offerta musicale trasversale.

In apertura e chiusura di serata il DJ Set a tema di DianDa Distress.

Riconosciuta nel territorio per la padronanza e conoscenza dei generi post punk, shoegaze, dream pop, dark e new age, accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro introduttivo e metterà in musica tutte le nuove conoscenze emerse dall’audioforum per chiudere la serata.

Come ristoro, le proposte food & drink del Caffè Letterario, spazio di incontro che trova casa nell’affascinante complesso dell’Ex Convento di San Francesco.

Durante la serata saranno presenti in visione CD e VINILI delle band trattate, anche in edizioni speciali e limitate.

Gli orari della serata: ore 19.00 DJ SET a tema di DianDa Distress, alle ore 20.00 AUDIOFORUM con Giorgio Bonomi a seguire DJ SET a tema di DianDa Distress.

Il format originale continuerà fino a dicembre con due date ancora da destinarsi al PAFF! International Museum of Comic Art (Pordenone) e al Club Kristalia (Prata di Pordenone) con gli audioforum: Oasis – Brit Brothers e Radiohead & The Smile – Fade Out Again.

Dopo la prima esperienza di audioforum a maggio 2024 con Slowdive – Just for a daydream (band che poi si è esibita a Sexto ‘Nplugged 2024) e che ha visto ottima affluenza e soddisfazione da parte dei presenti, l’Associazione Culturale Sexto si è impegnata nel contribuire alla formazione musicale del cittadino. La possibilità di incontro e scambio tra persone e la divulgazione della musica non prettamente mainstream, perseguono l’obiettivo di dare i mezzi al pubblico per osare scelte musicali di qualità e non sempre coperte da grandi esposizioni mediatiche.

INGRESSO LIBERO

Consigliata prenotazione su eventbrite.it

Prenotazione diretta > tinyurl.com/fromJDtoFDCaudioforum

Info su sextonplugged.it