Dal 28 marzo al 7 aprile appuntamenti sul territorio per l’anteprima del Far East Film Festival!

Per vedere i riflettori internazionali che si riaccendono sul Far East Film Festival bisogna aspettare il 24 aprile, ma per accorciare l’attesa dei più impazienti ecco FEFF/Around FEFF/Ator: un’anteprima speciale che, dal 28 marzo al 7 aprile, porterà decine di appuntamenti “a tema” fuori dal perimetro cittadino (Povoletto, Fagagna, Cervignano del Friuli, Reana del Rojale, Buttrio, Tarcento, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, Cormons), fuori dal centro storico (pensiamo al Parco Brun) e anche nell’immediato hinterland (pensiamo alla Biblioteca dei Rizzi).

Agli ormai storici Far East Film Events, disseminati nel cuore di Udine durante le nove giornate del FEFF, si aggiungono dunque nuovi spazi e nuove traiettorie culturali. Un vero e proprio viaggio nel “lontano Est” che, tra incontri e laboratori, tra degustazioni e letture, saprà spaziare dall’enogastronomia al wellness, dalle esperienze naturalistiche alle attività per i fareastiani più piccoli (tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.events.fareastfilm.com).

Tra gli highlights di FEFF/Around FEFF/Ator, la visita guidata al My August Japanese Garden di San Giorgio di Nogaro (un curatissimo microcosmo di 1600 metri quadrati che apre al pubblico solo in occasioni davvero speciali!), e il laboratorio sartoriale per bambini Teru Teru Bozu con picnic d’Oriente al Parco di Sant’Osvaldo (i Teru Teru Bozu sono antichi amuleti giapponesi realizzati in stoffa, tradizionalmente utilizzati dai contadini giapponesi per scacciare la pioggia) e la degustazione illustrata Whisky giapponese: la storia disegnata alle “Fucine” di Buttrio (Francesco Scalettaris e Gio Di Qual, autori di Conoscere i cocktails e distillati: manuale a fumetti, saranno i protagonisti di un’esperienza sensoriale e culturale davvero unica).

La ventisettesima edizione del FEFF, ricordiamo, è attesissima dal 24 aprile al 2 maggio nel quartier generale storico del Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” e negli gli spazi del Visionario. Una finestra aperta (anzi: spalancata!) sul cinema popolare “made in Asia” che, ancora una volta, trasformerà Udine nell’epicentro dell’Estremo Oriente in Europa.

Foto: Alice Durigatto