DANIEL NORGREN a Villa Manin Estate. 14 luglio 2023

Dopo le oltre 2.000 presenze nei primi due appuntamenti, questa settimana “Concerti nel Parco” mette decisamente “Villa Manin Estate” al centro d’Europa delle rassegne musicali estive grazie ai due nomi internazionali che saliranno sul palco. È decisamente un cartellone che punta a distinguersi dal resto, per ricerca, qualità dei nomi proposti e risposta del pubblico. C’è molta attesa tra gli appassionati di musica per i concerti pomeridiani (apertura porte ore 17:30, inizio concerti ore 18:30) di Daniel Norgren venerdì 14 luglio e dei Black Country, New Road domenica 16 luglio. Ultimi biglietti disponibili su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Daniel Norgren è stato il primo sorprendente annuncio di quest’anno. Cantautore in attività dal 2007 è salito alla ribalta grazie struggente colonna sonora del film campione di incassi “Le otto montagne”, interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli e nel quale le sue musiche vengono scolpite nella pietra proprio come fossero solchi di una montagna. A metà strada fra Bob Dylan e Bon Iver, la musica intreccia magistralmente blues, folk e rock con una poetica visionaria ed intimista.

I Black Country, New Road sono in qualche modo la vera chicca del cartellone. Perché sono una delle band più richieste a livello mondiale e due settimane fa suonavano nel main stage di Glastonbury. Originali e innovativi, il collettivo inglese, assieme a nomi come IDLES, Fontaines DC e Shame ha ridato un nuovo rinascimento rock e post-punk al Regno Unito, come non si vedeva da anni.

“Concerti nel Parco” giunto alla sua quinta edizione, quest’anno – dopo la crescita negli ultimi anni – ha raggiunto la sua dimensione ideale, con una lineup che ha saputo stupire e una nuova location, dove le persone possono godersi il live come meglio credono, in piedi sottopalco o seduti sul prato attorniate agli alberi secolari dell’immenso parco di Villa Manin. Questi appuntamenti nell’estate ricca di eventi in FVG diventano una splendida occasione d’incontro per passare un pomeriggio diverso, in uno dei luoghi architettonici più affascinanti della penisola italiana.