Danza: aperta la call per giovani autori e interpreti WhatWeAre

Online la open-call per WhatWeAre, piattaforma di danza contemporanea rivolta ad autori e interpreti della scena nazionale ed estera, organizzata dall’ADEB, Associazione Danza e Balletto con Comune di Udine, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Compagnia Arearea e Danza&Danza.

Giunta alla 10° edizione, la piattaforma – la cui fase live avrà luogo Sabato 4 maggio alle ore 18.00 presso il Teatro S. Giorgiodi Udine – mira a dare visibilità alla ricerca di coreografi e danzatori anche emergenti, mettendo a disposizione incentivi e opportunità professionali di alto profilo oltre a spazi teatrali performativi.

Alla presenza di esperti del settore, direttori e organizzatori delle Istituzioni partner, verranno assegnate residenze artistiche, borse di studio, partecipazioni a festival in collaborazione con Università di danza, Compagnie e Centri di formazione coreutica di Italia, Austria, Germania, Slovenia, Svizzera e Francia.

Novità di quest’anno: il Premio coreografico consistente nella realizzazione di una breve coreografia con i danzatori della compagnia del G.H. Theater Görlitz-Zittau/Germania (Première maggio 2025, rimborso spese da concordare) e una borsa di studio in denaro di 500 euro messa a disposizione dalla Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma diretta da Chiara Zoppolato. Partner dell’edizione 2024: SAFest Festival Internazionale di Udine diretto da Claudio De Maglio, Urban Dance Festival diretto da Compagnia Arearea di Udine di Roberto Cocconi e Marta Bevilacqua, MN Dance Company-Slovenia diretta da Nastja e Michal Rynia, Compagnia Linga-Losanna diretta da Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo, Compagnia En Knap-Lubiana diretta da Iztok Kovac e Mattia Cason, Agora Coaching Project-Reggio Emilia diretta da Michele Merola e Enrico Morelli, Dipartimento Danza Univesità MUK-Vienna diretta da Nikolaus Selimov, Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower–Cannes diretto da Paola Cantalupo.

Completano il programma, Sabato 4 maggio presso la sede ADEB di Udine, duemasterclass gratuite su prenotazione: Tecniche contemporanee ore 10:00 (con Massimo Gerardi Direttore danza G.H. Theater Görlitz-Zittau dalla stagione 2024-25); Contact e partnering ore 11:45 (con Luca Zampar Compagnia Arearea-Udine).

La direzione di What We Are è di Elisabetta Ceron e Massimo Gerardi.

L’open-call chiude lunedì 8 aprile 2024 – download moduli www.adebudine.it

Partecipazione gratuita; selezione tramite curriculum e materiale video da inviare a:

[email protected]