Dopo il Matrimonio (2020): Trailer Italiano del Film con Michelle Williams e Julianne Moore

Diretto da: Bart Freundlich

Cast: Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup, Will Chase, Abby Quinn, Azhy Robertson, Eisa Davis, Doris McCarthy, Alex Esola, Sam Blackwell e Alex Cranmer

#DopoIlMatrimonio in uscita In tutti i cinema italiani dal 27 febbraio 2020.

Dopo il matrimonio è il racconto potente di un grande amore, quello che lega due donne ad uno stesso uomo, quello che ogni madre prova nei confronti della propria figlia. Un viaggio improvviso è destinato a cambiare le sorti di tutti i protagonisti della storia. Due donne e due mondi diversi a confronto, un mistero da svelare che fa da filo conduttore. Trasposizione al femminile del bellissimo film di Susanne Bier del 2006, interpretato da due attrici in stato di grazia, Michelle Williams (quattro volte candidata all’Oscar) e Julianne Moore (premio Oscar per Still Alice), il film parla di perdita e rinascita, di passato e futuro, della forza di non arrendersi anche quando la vita sembra renderlo impossibile.

