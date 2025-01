ELIO il 9 gennaio 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Cantautore, musicista, comico, doppiatore, attore, conduttore televisivo, leader e cantante degli Elio e Le Storie Tese, ELIO è uno dei più apprezzati e amati artisti della scena culturale italiana.

Dopo il successo a teatro con “Ci vuole orecchio” e dopo la reunion degli Eelst, l’istrionico artista annuncia “Quando un musicista ride”, il suo nuovissimo spettacolo che dal 23 ottobre approderà in tour nei principali teatri italiani: l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia – organizzato da VignaPR e FVG Music Live – si terrà il 9 gennaio 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per il nuovo appuntamento saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 18 ottobreonline su Ticketone.it, Eilo.it e nei punti vendita autorizzati.

Giocare e ridere con la musica e le canzoni. Elio e la sua band di giovanissimi virtuosi, con la regia di Giorgio Gallione (Bukowski con Alessandro Haber, Ognuno è libero con Maurizio Crozza, La Famiglia Addams, Il Grigio di Gaber con Elio, Oliva Denaro con Ambra Angiolini, etc.), si divertiranno a esplorare e reinventare quell’immenso repertorio seriamente comico, ai confini tra canto e disincanto che, soprattutto intorno agli anni ’60, ha percorso la musica, la canzone, il cabaret e il teatro italiano: Fo, Gaber, Jannacci, Cochi e Renato, I Gufi, Felice Andreasi e tantissimi altri, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno sorpreso e divertito tutti, dagli sperimentalisti al grande pubblico reinventando un genere musicale ricco di stravaganti e divertenti “canzoni scanzonate”. È quello che questo nuovo spettacolo si propone di fare, ritrovando e rinnovando oggi quegli spunti geniali, innovativi, anticonformisti, e anche quella libertà creativa. Perché è bello essere lì “quando un musicista ride”.

ELIO

“Quando un musicista ride”

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2025, ore 21:00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi dei biglietti:

Platea gold € 42,00 + dp

Platea numerata € 39,00 + dp

Prima galleria € 34,00 + dp

Seconda galleria € 30,00 + dp

Terza galleria € 26,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 18 ottobreonline su Ticketone.it, Eilo.it e in tutti i punti vendita autorizzati

