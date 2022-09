ELISA nei teatri. Il 1° dicembre a Trieste con il nuovo tour “An Intimate Night”

Elisa, la cantautrice forse più amata dell’attuale scena musicale italiana, torna a grande richiesta in concerto nei teatri. Dopo le oltre 50 date sold out di “Diari Aperti Tour” del 2019, l’artista sceglie nuovamente l’atmosfera intima del teatro, nuovo palcoscenico di “An Intimate Night”, una serie di date speciali che prenderanno il via giovedì 1° dicembre dal Politeama Rossetti di Trieste, per un concerto che si annuncia doppiamente emozionante nella sua terra natale. Chiusa con straordinario successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) la tournée “Back To The Future Live Tour”, che in viaggio per l’Italia ha portato non solo tanta musica ma anche un importante messaggio per l’ambiente, e in attesa di partire per il tour Europeo, l’artista annuncia il nuovo progetto live, un’occasione unica per rivedere e riascoltare Elisa in concerto nella dimensione magica del teatro nel periodo pre natalizio.

I Biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srle Friends and Partners, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia,PromoTurismoFVG, e Politeama Rossetti di Trieste, saranno in vendita in presale dalle 16.00 di oggi e in vendita generale sul circuito Ticketonedalle 16.00 di domani, giovedì 29 settembre. Info e punti vendita su www.azalea.it .

Elisa, classe 1977, è fra le cantautrici e musiciste più amate dal pubblico italiano. Ha pubblicato undici album in studio, sei compilation, due album dal vivo, quattro album video, settantatre singoli e altrettanti video musicali, vendendo oltre 5,5 milioni di dischi e riscuotendo successo anche in Europa e in Nord America, guadagnando complessivamente un disco di diamante, un disco multiplatino (come membro del gruppo Artisti Uniti per l’Abruzzo), quarantaquattro dischi di platino e nove dischi d’oro. In Italia ha ottenuto tutti i principali premi e riconoscimenti in ambito musicale: dal Festival di Sanremo nel 2001 con il brano “Luce (tramonti a nord est)”, grazie al quale conquistò sei premi, incluso il primo posto nella categoria Big, alla Targa Tenco, da due Premi Lunezia a 15 Italian Wind & Music Awards, dal Festivalbar al Nastro d’argento, e un Premio Regia Televisiva. Tra gli altri numerosi riconoscimenti c’è anche un MTV Europe Music Award. Nel 2013 il brano “Ancora qui”, colonna sonora del film di Quentin Tarantino “Django Unchained”, scritta da Elisa e composta da Ennio Morricone, ha ricevuto una nomination agli Oscar e ai Grammy Awards. Elisa si è piazzata al secondo posto al Festival di Sanremo 2022 con il brano “O forse sei tu”, che ha ottenuto anche il premio per la migliore composizione musicale. Il 18 febbraio 2022 l’artista ha pubblicato l’album “Ritorno al Futuro/Back to the Future”, doppio disco di inediti, di cui una parte in italiano e l’altra in inglese. Fra gli ultimi progetti anche la pubblicazione dei singoli “Quello che manca”, in collaborazione con Rkomi, e “Litoranea”, assieme a Matilda De Angelis.